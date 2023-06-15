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Аргентина - Австралия

15.06.2023, Четверг, 15:00 мск Товарищеские матчи. Сборные Аргентина - Австралия
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Матч начнется в 15:00 мск
Чемпионат мира 2022
1/8 финала
3 декабря, суббота 22:00 Аргентина 2:1 Австралия
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