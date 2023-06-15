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Уругвай - Никарагуа

15.06.2023, Четверг, 02:30 мск Товарищеские матчи. Сборные Уругвай - Никарагуа
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Матч начнется в 02:30 мск
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