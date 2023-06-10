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Манчестер Сити - Интер

10.06.2023, Суббота, 22:00 мск Стамбул, стадион Ататюрк Олимпият Стади Лига чемпионов, Финал Манчестер Сити - Интер
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Матч начнется в 22:00 мск
П1
1.43
Х
4.8
П2
7
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Товарищеские матчи 2010

1 августа, воскресенье 04:00 Манчестер Сити 0:3 Интер
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