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Марокко - Кабо-Верде

12.06.2023, Понедельник, 22:00 мск Товарищеские матчи. Сборные Марокко - Кабо-Верде
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Матч начнется в 22:00 мск
Кубок Африканских Наций 2013, группа A
2 тур
23 января, среда 22:00 Марокко 1:1 Кабо-Верде
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