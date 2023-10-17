Введите ваш ник на сайте

Франция - Шотландия

17.10.2023, Вторник, 21:45 мск Товарищеские матчи. Сборные Франция - Шотландия
...
Матч начнется в 21:45 мск
Товарищеские матчи. Сборные 2016

4 июня, суббота 22:00 Франция 3:0 Шотландия
Отборочные матчи к ЧЕ 2008, группа B
14 тур
12 сентября, среда 23:00 Франция 0:1 Шотландия
4 тур
7 октября, суббота 20:00 Шотландия 1:0 Франция
...
  • Читайте нас: 