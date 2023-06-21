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Боливия - Чили

21.06.2023, Среда, 00:00 мск Товарищеские матчи. Сборные Боливия - Чили
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Матч еще не начался
Отборочные матчи к ЧМ. КОНМЕБОЛ (2021/2022)
16 тур
1 февраля, вторник 23:00 Боливия 2:3 Чили
8 тур
9 июня, среда 04:30 Чили 1:1 Боливия
Кубок Америки 2021, группа A
2 тур
19 июня, суббота 00:01 Чили 1:0 Боливия
Товарищеские матчи. Сборные 2021

27 марта, суббота 04:00 Чили 2:1 Боливия
Отборочные матчи к ЧМ. КОНМЕБОЛ (2016/2017)
16 тур
5 сентября, вторник 23:00 Боливия 1:0 Чили
8 тур
7 сентября, среда 02:30 Чили 3:0 Боливия
Кубок Америки 2016, группа D
Групповой этап, 2 тур
11 июня, суббота 02:00 Чили 2:1 Боливия
Кубок Америки 2015, группа A
Групповой этап, 3 тур
20 июня, суббота 02:30 Чили 5:0 Боливия
Товарищеские матчи. Сборные 2014

15 октября, среда 03:00 Чили 2:2 Боливия
Отборочные матчи к ЧМ-2014. Южная Америка (2012/2013)
14 тур
12 июня, среда 04:30 Чили 3:1 Боливия
5 тур
3 июня, воскресенье 00:10 Боливия 0:2 Чили
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