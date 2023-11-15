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Бельгия - Сербия

15.11.2023, Среда, 22:45 мск Товарищеские матчи. Сборные Бельгия - Сербия
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Матч начнется в 22:45 мск
Отборочные матчи к ЧМ-2014. Европа (2012/2013), группа A

7 июня, пятница 22:45 Бельгия 2:1 Сербия

12 октября, пятница 22:30 Сербия 0:3 Бельгия
Отборочные матчи к ЧЕ 2008, группа A
12 тур
22 августа, среда 22:45 Бельгия 3:2 Сербия
4 тур
7 октября, суббота 22:15 Сербия 1:0 Бельгия
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