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Эквадор - Коста-Рика

21.06.2023, Среда, 00:00 мск Товарищеские матчи. Сборные Эквадор - Коста-Рика
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Матч еще не начался
Чемпионат мира 2006, группа A
2 тур
15 июня, четверг 17:00 Эквадор 3:0 Коста-Рика
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