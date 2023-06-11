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Мексика - Камерун

11.06.2023, Воскресенье, 05:00 мск Товарищеские матчи. Сборные Мексика - Камерун
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Матч начнется в 05:00 мск
Чемпионат мира 2014, группа A
1 тур
13 июня, пятница 20:00 Мексика 1:0 Камерун
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