Введите ваш ник на сайте

Оренбург-2 - Носта

04.06.2023, Воскресенье, 00:00 мск Ростоши, стадион Газовик Россия. Вторая лига. Группа 4, 5 тур Оренбург-2 - Носта
...
Матч еще не начался
Россия. Вторая лига. Группа 4 (2022/2023)
19 тур
9 апреля, воскресенье 13:30 Оренбург-2 2:1 Носта
4 тур
14 августа, воскресенье 16:00 Носта 1:1 Оренбург-2
Россия. ФНЛ 2. Группа 4 (2021/2022)
17 тур
31 октября, воскресенье 16:00 Оренбург-2 0:2 Носта
14 тур
10 октября, воскресенье 14:00 Носта 3:0 Оренбург-2
Россия. ПФЛ. Зона Урал-Поволжье (2017/2018)
19 тур
15 апреля, воскресенье 15:00 Носта 1:1 Оренбург-2
7 тур
1 сентября, пятница 16:00 Оренбург-2 2:2 Носта
Группа B И В Н П Мячи Разница Очки
1. Динамо Брл 25 9 6 10 42:39 +3 33
2. Химик-Август 25 9 3 13 29:42 -13 30
3. Зенит Иж 25 6 11 8 35:36 -1 29
4. Оренбург-2 25 5 10 10 26:49 -23 25
5. Урал-2 25 4 8 13 27:42 -15 20
6. Носта 25 3 8 14 24:38 -14 17
...
  • Читайте нас: 