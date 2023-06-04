Оренбург-2 - Носта

|19 тур
|9 апреля, воскресенье
|13:30
|Оренбург-2
|2:1
|Носта
|4 тур
|14 августа, воскресенье
|16:00
|Носта
|1:1
|Оренбург-2
|19 тур
|9 апреля, воскресенье
|13:30
|Оренбург-2
|2:1
|Носта
|4 тур
|14 августа, воскресенье
|16:00
|Носта
|1:1
|Оренбург-2
|17 тур
|31 октября, воскресенье
|16:00
|Оренбург-2
|0:2
|Носта
|14 тур
|10 октября, воскресенье
|14:00
|Носта
|3:0
|Оренбург-2
|19 тур
|15 апреля, воскресенье
|15:00
|Носта
|1:1
|Оренбург-2
|7 тур
|1 сентября, пятница
|16:00
|Оренбург-2
|2:2
|Носта
|Группа B
|И
|В
|Н
|П
|Мячи
|Разница
|Очки
|1.
|Динамо Брл
|25
|9
|6
|10
|42:39
|+3
|33
|2.
|Химик-Август
|25
|9
|3
|13
|29:42
|-13
|30
|3.
|Зенит Иж
|25
|6
|11
|8
|35:36
|-1
|29
|4.
|Оренбург-2
|25
|5
|10
|10
|26:49
|-23
|25
|5.
|Урал-2
|25
|4
|8
|13
|27:42
|-15
|20
|6.
|Носта
|25
|3
|8
|14
|24:38
|-14
|17