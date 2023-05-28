Введите ваш ник на сайте

Зенит-Ижевск - Оренбург-2

28.05.2023, Воскресенье, 12:00 мск Ижевск, стадион ЦРС "Зенит" Россия. Вторая лига. Группа 4, 4 тур Зенит-Ижевск - Оренбург-2
...
Матч начнется в 12:00 мск
Россия. Вторая лига. Группа 4 (2022/2023)
15 тур
30 октября, воскресенье 13:00 Зенит-Ижевск 2:2 Оренбург-2
8 тур
10 сентября, суббота 16:00 Оренбург-2 3:1 Зенит-Ижевск
Россия. ФНЛ 2. Группа 4 (2021/2022)
16 тур
23 октября, суббота 13:00 Зенит-Ижевск 1:1 Оренбург-2
15 тур
17 октября, воскресенье 14:00 Оренбург-2 2:2 Зенит-Ижевск
Россия. ПФЛ. Зона Урал-Поволжье (2017/2018)
18 тур
10 апреля, вторник 14:00 Оренбург-2 0:4 Зенит-Ижевск
6 тур
25 августа, пятница 17:00 Зенит-Ижевск 2:0 Оренбург-2
Группа B И В Н П Мячи Разница Очки
1. Динамо Брл 25 9 6 10 42:39 +3 33
2. Химик-Август 25 9 3 13 29:42 -13 30
3. Зенит Иж 25 6 11 8 35:36 -1 29
4. Оренбург-2 25 5 10 10 26:49 -23 25
5. Урал-2 25 4 8 13 27:42 -15 20
6. Носта 25 3 8 14 24:38 -14 17
...
  • Читайте нас: 