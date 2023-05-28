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Тюмень - Челябинск

28.05.2023, Воскресенье, 16:30 мск Тюмень, стадион Геолог Россия. Вторая лига. Группа 4, 4 тур Тюмень - Челябинск
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Матч начнется в 16:30 мск
Россия. Вторая лига. Группа 4 (2022/2023)
21 тур
23 апреля, воскресенье 13:00 Тюмень 2:1 Челябинск
2 тур
30 июля, суббота 15:00 Челябинск 0:3 Тюмень
Россия. Кубок (2022/2023)
1/64 финала
14 сентября, среда 14:30 Челябинск 0:1 Тюмень
Россия. ФНЛ 2. Группа 4 (2021/2022)
18 тур
4 ноября, четверг 13:00 Челябинск 0:0 Тюмень
13 тур
5 октября, вторник 17:00 Тюмень 3:0 Челябинск
Россия. ПФЛ. Зона Урал-Поволжье (2019/2020)
14 тур
13 октября, воскресенье 13:00 Тюмень 0:0 Челябинск
4 тур
8 августа, четверг 16:30 Челябинск 1:2 Тюмень
Россия. Кубок (2019/2020)
1/128 финала
28 июля, воскресенье 15:00 Челябинск 0:1 Тюмень
Россия. Второй дивизион. Зона Урал-Поволжье (2013/2014), группа A
23 тур
12 мая, понедельник 17:00 Тюмень 0:1 Челябинск
Россия. Второй дивизион. Зона Урал-Поволжье (2013/2014)
22 тур
6 мая, вторник 17:00 Тюмень 2:1 Челябинск
1 тур
18 июля, четверг 16:30 Челябинск 0:1 Тюмень
Россия. Кубок (2013/2014)
1/128 финала
22 июля, понедельник 17:00 Тюмень 2:0 Челябинск
Россия. Второй дивизион. Зона Урал-Поволжье (2012/2013)
24 тур
30 апреля, вторник 16:30 Челябинск 1:2 Тюмень
8 тур
27 августа, понедельник 17:00 Тюмень 1:0 Челябинск
Россия. Кубок (2012/2013)
1/128 финала
29 июля, воскресенье 17:00 Тюмень 1:0 Челябинск
Россия. Второй Дивизион. Зона Урал-Поволжье (2011/2012)
33 тур
30 апреля, понедельник 16:30 Челябинск 1:1 Тюмень
19 тур
22 августа, понедельник 17:00 Тюмень 2:2 Челябинск
7 тур
30 мая, понедельник 00:00 Челябинск 0:1 Тюмень
Россия. Второй Дивизион. Зона Урал-Поволжье 2010
19 тур
13 сентября, понедельник 16:00 Тюмень 1:1 Челябинск
7 тур
10 июня, четверг 16:30 Челябинск 0:2 Тюмень
Россия. Кубок (2010/2011)
50 тур
29 апреля, четверг 15:00 Челябинск 2:0 Тюмень
Чемпионат России. Второй Дивизион. Зона Урал-Поволжье 2009
18 тур
8 августа, суббота 17:00 Тюмень 2:2 Челябинск
1 тур
26 апреля, воскресенье 15:00 Челябинск 1:1 Тюмень
Россия. Кубок (2009/2010)
50 тур
14 мая, четверг 00:00 Тюмень 0:2 Челябинск
Группа A И В Н П Мячи Разница Очки
1. Тюмень 25 14 10 1 48:18 +30 52
2. Иртыш 25 13 8 4 36:19 +17 47
3. Амкар-Пермь 25 14 4 7 40:27 +13 46
4. Челябинск 25 11 7 7 37:22 +15 40
5. Новосибирск 25 7 12 6 28:30 -2 33
6. Торпедо Миасс 25 8 7 10 25:35 -10 31
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