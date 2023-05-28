Тюмень - Челябинск

|21 тур
|23 апреля, воскресенье
|13:00
|Тюмень
|2:1
|Челябинск
|2 тур
|30 июля, суббота
|15:00
|Челябинск
|0:3
|Тюмень
|21 тур
|23 апреля, воскресенье
|13:00
|Тюмень
|2:1
|Челябинск
|2 тур
|30 июля, суббота
|15:00
|Челябинск
|0:3
|Тюмень
|18 тур
|4 ноября, четверг
|13:00
|Челябинск
|0:0
|Тюмень
|13 тур
|5 октября, вторник
|17:00
|Тюмень
|3:0
|Челябинск
|14 тур
|13 октября, воскресенье
|13:00
|Тюмень
|0:0
|Челябинск
|4 тур
|8 августа, четверг
|16:30
|Челябинск
|1:2
|Тюмень
|24 тур
|30 апреля, вторник
|16:30
|Челябинск
|1:2
|Тюмень
|8 тур
|27 августа, понедельник
|17:00
|Тюмень
|1:0
|Челябинск
|33 тур
|30 апреля, понедельник
|16:30
|Челябинск
|1:1
|Тюмень
|19 тур
|22 августа, понедельник
|17:00
|Тюмень
|2:2
|Челябинск
|7 тур
|30 мая, понедельник
|00:00
|Челябинск
|0:1
|Тюмень
|19 тур
|13 сентября, понедельник
|16:00
|Тюмень
|1:1
|Челябинск
|7 тур
|10 июня, четверг
|16:30
|Челябинск
|0:2
|Тюмень
|18 тур
|8 августа, суббота
|17:00
|Тюмень
|2:2
|Челябинск
|1 тур
|26 апреля, воскресенье
|15:00
|Челябинск
|1:1
|Тюмень
|Группа A
|И
|В
|Н
|П
|Мячи
|Разница
|Очки
|1.
|Тюмень
|25
|14
|10
|1
|48:18
|+30
|52
|2.
|Иртыш
|25
|13
|8
|4
|36:19
|+17
|47
|3.
|Амкар-Пермь
|25
|14
|4
|7
|40:27
|+13
|46
|4.
|Челябинск
|25
|11
|7
|7
|37:22
|+15
|40
|5.
|Новосибирск
|25
|7
|12
|6
|28:30
|-2
|33
|6.
|Торпедо Миасс
|25
|8
|7
|10
|25:35
|-10
|31