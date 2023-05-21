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Амкар-Пермь - Тюмень

21.05.2023, Воскресенье, 14:00 мск Пермь, стадион Звезда Россия. Вторая лига. Группа 4, 3 тур Амкар-Пермь - Тюмень
Россия. Вторая лига. Группа 4 (2022/2023)
22 тур
29 апреля, суббота 13:00 Амкар-Пермь 0:2 Тюмень
1 тур
24 июля, воскресенье 17:00 Тюмень 4:0 Амкар-Пермь
Россия. ФНЛ 2. Группа 4 (2021/2022)
28 тур
21 мая, суббота 16:00 Тюмень 1:0 Амкар-Пермь
3 тур
1 августа, воскресенье 16:00 Амкар-Пермь 1:1 Тюмень
Россия. Кубок (2021/2022)
1/256 финала
14 июля, среда 16:30 Амкар-Пермь 2:2
(2:3)п		 Тюмень
Группа A И В Н П Мячи Разница Очки
1. Тюмень 25 14 10 1 48:18 +30 52
2. Иртыш 25 13 8 4 36:19 +17 47
3. Амкар-Пермь 25 14 4 7 40:27 +13 46
4. Челябинск 25 11 7 7 37:22 +15 40
5. Новосибирск 25 7 12 6 28:30 -2 33
6. Торпедо Миасс 25 8 7 10 25:35 -10 31
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