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Носта - Химик-Август

14.05.2023, Воскресенье, 14:00 мск Новотроицк, стадион Юность Россия. Вторая лига. Группа 4, 2 тур Носта - Химик-Август
Россия. Вторая лига. Группа 4 (2022/2023)
15 тур
30 октября, воскресенье 13:00 Химик-Август 2:2 Носта
8 тур
10 сентября, суббота 15:00 Носта 3:1 Химик-Август
Группа B И В Н П Мячи Разница Очки
1. Динамо Брл 25 9 6 10 42:39 +3 33
2. Химик-Август 25 9 3 13 29:42 -13 30
3. Зенит Иж 25 6 11 8 35:36 -1 29
4. Оренбург-2 25 5 10 10 26:49 -23 25
5. Урал-2 25 4 8 13 27:42 -15 20
6. Носта 25 3 8 14 24:38 -14 17
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