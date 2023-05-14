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Торпедо Миасс - Челябинск

14.05.2023, Воскресенье, 12:00 мск Миасс, стадион Труд Россия. Вторая лига. Группа 4, 2 тур Торпедо Миасс - Челябинск
Россия. Вторая лига. Группа 4 (2022/2023)
12 тур
9 октября, воскресенье 13:00 Челябинск 2:1 Торпедо Миасс
11 тур
2 октября, воскресенье 12:00 Торпедо Миасс 0:2 Челябинск
Россия. ФНЛ 2. Группа 4 (2021/2022)
16 тур
23 октября, суббота 13:00 Челябинск 2:0 Торпедо Миасс
15 тур
17 октября, воскресенье 13:00 Торпедо Миасс 0:1 Челябинск
Россия. Кубок (2021/2022)
1/128 финала
28 июля, среда 16:00 Торпедо Миасс 2:0 Челябинск
Группа A И В Н П Мячи Разница Очки
1. Тюмень 25 14 10 1 48:18 +30 52
2. Иртыш 25 13 8 4 36:19 +17 47
3. Амкар-Пермь 25 14 4 7 40:27 +13 46
4. Челябинск 25 11 7 7 37:22 +15 40
5. Новосибирск 25 7 12 6 28:30 -2 33
6. Торпедо Миасс 25 8 7 10 25:35 -10 31
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