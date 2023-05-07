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Оренбург-2 - Химик-Август

07.05.2023, Воскресенье, 16:00 мск Ростоши, стадион Газовик Россия. Вторая лига. Группа 4, 1 тур Оренбург-2 - Химик-Август
Россия. Вторая лига. Группа 4 (2022/2023)
13 тур
16 октября, воскресенье 14:00 Химик-Август 1:2 Оренбург-2
10 тур
25 сентября, воскресенье 16:00 Оренбург-2 0:0 Химик-Август
Группа B И В Н П Мячи Разница Очки
1. Динамо Брл 25 9 6 10 42:39 +3 33
2. Химик-Август 25 9 3 13 29:42 -13 30
3. Зенит Иж 25 6 11 8 35:36 -1 29
4. Оренбург-2 25 5 10 10 26:49 -23 25
5. Урал-2 25 4 8 13 27:42 -15 20
6. Носта 25 3 8 14 24:38 -14 17
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