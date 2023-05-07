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Амкар-Пермь - Челябинск

07.05.2023, Воскресенье, 14:00 мск Пермь, стадион Звезда Россия. Вторая лига. Группа 4, 1 тур Амкар-Пермь - Челябинск
Россия. Вторая лига. Группа 4 (2022/2023)
15 тур
30 октября, воскресенье 13:00 Амкар-Пермь 1:0 Челябинск
8 тур
10 сентября, суббота 14:00 Челябинск 1:3 Амкар-Пермь
Россия. ФНЛ 2. Группа 4 (2021/2022)
25 тур
30 апреля, суббота 15:00 Челябинск 1:0 Амкар-Пермь
6 тур
21 августа, суббота 14:00 Амкар-Пермь 0:1 Челябинск
Группа A И В Н П Мячи Разница Очки
1. Тюмень 25 14 10 1 48:18 +30 52
2. Иртыш 25 13 8 4 36:19 +17 47
3. Амкар-Пермь 25 14 4 7 40:27 +13 46
4. Челябинск 25 11 7 7 37:22 +15 40
5. Новосибирск 25 7 12 6 28:30 -2 33
6. Торпедо Миасс 25 8 7 10 25:35 -10 31
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