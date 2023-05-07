Тюмень - Торпедо Миасс

|13 тур
|16 октября, воскресенье
|12:00
|Торпедо Миасс
|0:4
|Тюмень
|10 тур
|25 сентября, воскресенье
|17:00
|Тюмень
|1:2
|Торпедо Миасс
|13 тур
|16 октября, воскресенье
|12:00
|Торпедо Миасс
|0:4
|Тюмень
|10 тур
|25 сентября, воскресенье
|17:00
|Тюмень
|1:2
|Торпедо Миасс
|24 тур
|24 апреля, воскресенье
|12:00
|Торпедо Миасс
|0:3
|Тюмень
|7 тур
|29 августа, воскресенье
|13:00
|Тюмень
|8:1
|Торпедо Миасс
|Группа A
|И
|В
|Н
|П
|Мячи
|Разница
|Очки
|1.
|Тюмень
|25
|14
|10
|1
|48:18
|+30
|52
|2.
|Иртыш
|25
|13
|8
|4
|36:19
|+17
|47
|3.
|Амкар-Пермь
|25
|14
|4
|7
|40:27
|+13
|46
|4.
|Челябинск
|25
|11
|7
|7
|37:22
|+15
|40
|5.
|Новосибирск
|25
|7
|12
|6
|28:30
|-2
|33
|6.
|Торпедо Миасс
|25
|8
|7
|10
|25:35
|-10
|31