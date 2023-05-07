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Тюмень - Торпедо Миасс

07.05.2023, Воскресенье, 15:00 мск Тюмень, стадион Геолог Россия. Вторая лига. Группа 4, 1 тур Тюмень - Торпедо Миасс
Россия. Вторая лига. Группа 4 (2022/2023)
13 тур
16 октября, воскресенье 12:00 Торпедо Миасс 0:4 Тюмень
10 тур
25 сентября, воскресенье 17:00 Тюмень 1:2 Торпедо Миасс
Россия. ФНЛ 2. Группа 4 (2021/2022)
24 тур
24 апреля, воскресенье 12:00 Торпедо Миасс 0:3 Тюмень
7 тур
29 августа, воскресенье 13:00 Тюмень 8:1 Торпедо Миасс
Группа A И В Н П Мячи Разница Очки
1. Тюмень 25 14 10 1 48:18 +30 52
2. Иртыш 25 13 8 4 36:19 +17 47
3. Амкар-Пермь 25 14 4 7 40:27 +13 46
4. Челябинск 25 11 7 7 37:22 +15 40
5. Новосибирск 25 7 12 6 28:30 -2 33
6. Торпедо Миасс 25 8 7 10 25:35 -10 31
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