Дружба - Легион

|24 тур
|15 апреля, суббота
|16:00
|Легион
|1:1
|Дружба
|12 тур
|8 октября, суббота
|16:00
|Дружба
|1:0
|Легион
|25 тур
|10 апреля, воскресенье
|15:00
|Дружба
|1:1
|Легион
|9 тур
|13 сентября, понедельник
|15:00
|Легион
|1:2
|Дружба
|27 тур
|4 мая, вторник
|17:00
|Дружба
|0:1
|Легион
|11 тур
|18 октября, воскресенье
|14:30
|Легион
|4:0
|Дружба
|21 тур
|6 апреля, суббота
|15:00
|Дружба
|1:0
|Легион
|7 тур
|9 сентября, воскресенье
|15:30
|Легион
|2:0
|Дружба
|Группа B
|И
|В
|Н
|П
|Мячи
|Разница
|Очки
|1.
|Спартак Нч
|29
|12
|7
|10
|47:35
|+12
|43
|2.
|СКА
|30
|12
|7
|11
|35:36
|-1
|43
|3.
|Дружба
|29
|11
|5
|13
|33:39
|-6
|38
|4.
|Динамо Ст
|30
|7
|10
|13
|30:49
|-19
|31
|5.
|Легион
|29
|8
|6
|15
|38:44
|-6
|30
|6.
|Машук-КМВ
|29
|6
|6
|17
|29:51
|-22
|24
|7.
|Алания-2
|30
|4
|7
|19
|26:60
|-34
|19