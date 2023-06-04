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Дружба - Легион

04.06.2023, Воскресенье, 16:00 мск Майкоп, стадион Республиканский Россия. Вторая лига. Группа 1, 6 тур Дружба - Легион
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Матч начнется в 16:00 мск
Россия. Вторая лига. Группа 1 (2022/2023)
24 тур
15 апреля, суббота 16:00 Легион 1:1 Дружба
12 тур
8 октября, суббота 16:00 Дружба 1:0 Легион
Россия. ФНЛ 2. Группа 1 (2021/2022)
25 тур
10 апреля, воскресенье 15:00 Дружба 1:1 Легион
9 тур
13 сентября, понедельник 15:00 Легион 1:2 Дружба
Россия. ПФЛ. Группа 1 (2020/2021)
27 тур
4 мая, вторник 17:00 Дружба 0:1 Легион
11 тур
18 октября, воскресенье 14:30 Легион 4:0 Дружба
Россия. ПФЛ. Зона Юг (2019/2020)
10 тур
21 сентября, суббота 15:00 Легион 1:0 Дружба
Россия. ПФЛ. Зона Юг (2018/2019)
21 тур
6 апреля, суббота 15:00 Дружба 1:0 Легион
7 тур
9 сентября, воскресенье 15:30 Легион 2:0 Дружба
Россия. ПФЛ. Зона Юг (2017/2018)
24 тур
31 марта, суббота 15:30 Легион 0:1 Дружба
8 тур
9 сентября, суббота 17:00 Дружба 1:0 Легион
Россия. ПФЛ. Зона Юг (2016/2017)
18 тур
12 марта, воскресенье 16:00 Дружба 4:1 Легион
4 тур
19 августа, пятница 16:30 Легион 1:0 Дружба
Группа B И В Н П Мячи Разница Очки
1. Спартак Нч 29 12 7 10 47:35 +12 43
2. СКА 30 12 7 11 35:36 -1 43
3. Дружба 29 11 5 13 33:39 -6 38
4. Динамо Ст 30 7 10 13 30:49 -19 31
5. Легион 29 8 6 15 38:44 -6 30
6. Машук-КМВ 29 6 6 17 29:51 -22 24
7. Алания-2 30 4 7 19 26:60 -34 19
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