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Биолог-Новокубанск - Чайка

04.06.2023, Воскресенье, 16:30 мск Прогресс, стадион Биолог Россия. Вторая лига. Группа 1, 5 тур Биолог-Новокубанск - Чайка
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Матч начнется в 16:30 мск
Россия. Вторая лига. Группа 1 (2022/2023)
25 тур
22 апреля, суббота 13:00 Биолог-Новокубанск 0:2 Чайка
13 тур
15 октября, суббота 17:00 Чайка 1:0 Биолог-Новокубанск
Россия. ФНЛ 2. Группа 1 (2021/2022)
22 тур
19 марта, суббота 13:00 Биолог-Новокубанск 1:1 Чайка
6 тур
29 августа, воскресенье 17:00 Чайка 2:1 Биолог-Новокубанск
Россия. ПФЛ. Зона Юг (2018/2019)
29 тур
24 мая, пятница 17:00 Чайка 5:1 Биолог-Новокубанск
15 тур
27 октября, суббота 14:00 Биолог-Новокубанск 0:2 Чайка
Россия. ПФЛ. Зона Юг (2017/2018)
32 тур
16 мая, среда 17:00 Биолог-Новокубанск 0:2 Чайка
16 тур
27 октября, пятница 17:00 Чайка 0:1 Биолог-Новокубанск
Россия. ПФЛ. Зона Юг (2016/2017)
30 тур
4 июня, воскресенье 18:00 Чайка 5:1 Биолог-Новокубанск
1 тур
28 июля, четверг 17:30 Биолог-Новокубанск 2:0 Чайка
Группа A И В Н П Мячи Разница Очки
1. Черноморец Нв 29 20 6 3 61:22 +39 66
2. Ротор 29 18 7 4 56:21 +35 61
3. Чайка 29 17 8 4 41:12 +29 59
4. Кубань Холдинг 29 14 6 9 51:33 +18 48
5. Биолог-Новокубанск 29 13 8 8 39:33 +6 47
6. Форте 29 12 11 6 53:25 +28 47
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