Биолог-Новокубанск - Чайка

|25 тур
|22 апреля, суббота
|13:00
|Биолог-Новокубанск
|0:2
|Чайка
|13 тур
|15 октября, суббота
|17:00
|Чайка
|1:0
|Биолог-Новокубанск
|25 тур
|22 апреля, суббота
|13:00
|Биолог-Новокубанск
|0:2
|Чайка
|13 тур
|15 октября, суббота
|17:00
|Чайка
|1:0
|Биолог-Новокубанск
|22 тур
|19 марта, суббота
|13:00
|Биолог-Новокубанск
|1:1
|Чайка
|6 тур
|29 августа, воскресенье
|17:00
|Чайка
|2:1
|Биолог-Новокубанск
|29 тур
|24 мая, пятница
|17:00
|Чайка
|5:1
|Биолог-Новокубанск
|15 тур
|27 октября, суббота
|14:00
|Биолог-Новокубанск
|0:2
|Чайка
|32 тур
|16 мая, среда
|17:00
|Биолог-Новокубанск
|0:2
|Чайка
|16 тур
|27 октября, пятница
|17:00
|Чайка
|0:1
|Биолог-Новокубанск
|30 тур
|4 июня, воскресенье
|18:00
|Чайка
|5:1
|Биолог-Новокубанск
|1 тур
|28 июля, четверг
|17:30
|Биолог-Новокубанск
|2:0
|Чайка
|Группа A
|И
|В
|Н
|П
|Мячи
|Разница
|Очки
|1.
|Черноморец Нв
|29
|20
|6
|3
|61:22
|+39
|66
|2.
|Ротор
|29
|18
|7
|4
|56:21
|+35
|61
|3.
|Чайка
|29
|17
|8
|4
|41:12
|+29
|59
|4.
|Кубань Холдинг
|29
|14
|6
|9
|51:33
|+18
|48
|5.
|Биолог-Новокубанск
|29
|13
|8
|8
|39:33
|+6
|47
|6.
|Форте
|29
|12
|11
|6
|53:25
|+28
|47