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Ротор - Кубань Холдинг

04.06.2023, Воскресенье, 16:30 мск Волгоград, стадион Волгоград Арена Россия. Вторая лига. Группа 1, 5 тур Ротор - Кубань Холдинг
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Матч начнется в 16:30 мск
Россия. Вторая лига. Группа 1 (2022/2023)
17 тур
9 ноября, среда 19:00 Ротор 1:0 Кубань Холдинг
5 тур
21 августа, воскресенье 17:00 Кубань Холдинг 1:5 Ротор
Группа A И В Н П Мячи Разница Очки
1. Черноморец Нв 29 20 6 3 61:22 +39 66
2. Ротор 29 18 7 4 56:21 +35 61
3. Чайка 29 17 8 4 41:12 +29 59
4. Кубань Холдинг 29 14 6 9 51:33 +18 48
5. Биолог-Новокубанск 29 13 8 8 39:33 +6 47
6. Форте 29 12 11 6 53:25 +28 47
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