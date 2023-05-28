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Кубань Холдинг - Форте

28.05.2023, Воскресенье, 17:00 мск Павловская, стадион Урожай Россия. Вторая лига. Группа 1, 4 тур Кубань Холдинг - Форте
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Матч начнется в 17:00 мск
Россия. Вторая лига. Группа 1 (2022/2023)
15 тур
29 октября, суббота 15:00 Форте 0:0 Кубань Холдинг
3 тур
7 августа, воскресенье 17:00 Кубань Холдинг 2:1 Форте
Россия. ФНЛ 2. Группа 1 (2021/2022)
18 тур
13 ноября, суббота 15:00 Форте 1:1 Кубань Холдинг
2 тур
1 августа, воскресенье 18:00 Кубань Холдинг 0:1 Форте
Россия. ПФЛ. Группа 1 (2020/2021)
28 тур
10 мая, понедельник 16:00 Кубань Холдинг 2:1 Форте
12 тур
25 октября, воскресенье 17:00 Форте 1:0 Кубань Холдинг
Россия. Кубок (2020/2021)
1/256 финала
5 августа, среда 19:00 Форте 0:1 Кубань Холдинг
Группа A И В Н П Мячи Разница Очки
1. Черноморец Нв 29 20 6 3 61:22 +39 66
2. Ротор 29 18 7 4 56:21 +35 61
3. Чайка 29 17 8 4 41:12 +29 59
4. Кубань Холдинг 29 14 6 9 51:33 +18 48
5. Биолог-Новокубанск 29 13 8 8 39:33 +6 47
6. Форте 29 12 11 6 53:25 +28 47
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