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Дружба - СКА

23.05.2023, Вторник, 16:00 мск Майкоп, стадион Республиканский Россия. Вторая лига. Группа 1, 4 тур Дружба - СКА
Россия. Вторая лига. Группа 1 (2022/2023)
14 тур
22 октября, суббота 15:00 Дружба 1:0 СКА
2 тур
30 июля, суббота 17:00 СКА 2:0 Дружба
Россия. ФНЛ 2. Группа 1 (2021/2022)
20 тур
6 марта, воскресенье 14:00 СКА 1:0 Дружба
4 тур
15 августа, воскресенье 18:00 Дружба 1:4 СКА
Россия. ПФЛ. Группа 1 (2020/2021)
26 тур
27 апреля, вторник 16:00 СКА 3:0 Дружба
10 тур
11 октября, воскресенье 17:00 Дружба 1:3 СКА
Россия. ПФЛ. Зона Юг (2019/2020)
9 тур
14 сентября, суббота 16:30 Дружба 2:3 СКА
Россия. ПФЛ. Зона Юг (2018/2019)
17 тур
11 ноября, воскресенье 14:00 СКА 0:1 Дружба
3 тур
11 августа, суббота 19:00 Дружба 2:1 СКА
Россия. ПФЛ. Зона Юг (2017/2018)
28 тур
21 апреля, суббота 17:00 СКА 0:1 Дружба
12 тур
7 октября, суббота 16:00 Дружба 0:4 СКА
Россия. ПФЛ. Зона Юг (2016/2017)
24 тур
23 апреля, воскресенье 17:00 Дружба 0:2 СКА
10 тур
2 октября, воскресенье 15:30 СКА 1:0 Дружба
Россия. Второй дивизион. Зона Юг (2015/2016)
18 тур
3 апреля, воскресенье 15:00 Дружба 0:1 СКА
6 тур
22 августа, суббота 17:00 СКА 4:1 Дружба
Россия. Второй дивизион. Зона Юг (2012/2013)
25 тур
21 апреля, воскресенье 00:00 Дружба 3:0 СКА
9 тур
3 сентября, понедельник 17:30 СКА 0:2 Дружба
Россия. Второй Дивизион. Зона Юг (2011/2012)
25 тур
23 октября, воскресенье 14:00 СКА 1:1 Дружба
9 тур
21 июня, вторник 00:00 Дружба 3:1 СКА
Россия. Второй Дивизион. Зона Юг 2010
33 тур
30 октября, суббота 15:00 Дружба 1:0 СКА
17 тур
22 июля, четверг 18:30 СКА 1:1 Дружба
Чемпионат России. Второй Дивизион. Зона Юг 2009
36 тур
27 октября, вторник 16:00 СКА 4:1 Дружба
18 тур
11 июля, суббота 00:00 Дружба 6:1 СКА
Группа B И В Н П Мячи Разница Очки
1. Спартак Нч 29 12 7 10 47:35 +12 43
2. СКА 30 12 7 11 35:36 -1 43
3. Дружба 29 11 5 13 33:39 -6 38
4. Динамо Ст 30 7 10 13 30:49 -19 31
5. Легион 29 8 6 15 38:44 -6 30
6. Машук-КМВ 29 6 6 17 29:51 -22 24
7. Алания-2 30 4 7 19 26:60 -34 19
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