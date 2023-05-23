Дружба - СКА

|14 тур
|22 октября, суббота
|15:00
|Дружба
|1:0
|СКА
|2 тур
|30 июля, суббота
|17:00
|СКА
|2:0
|Дружба
|24 тур
|23 апреля, воскресенье
|17:00
|Дружба
|0:2
|СКА
|10 тур
|2 октября, воскресенье
|15:30
|СКА
|1:0
|Дружба
|25 тур
|21 апреля, воскресенье
|00:00
|Дружба
|3:0
|СКА
|9 тур
|3 сентября, понедельник
|17:30
|СКА
|0:2
|Дружба
|Группа B
|И
|В
|Н
|П
|Мячи
|Разница
|Очки
|1.
|Спартак Нч
|29
|12
|7
|10
|47:35
|+12
|43
|2.
|СКА
|30
|12
|7
|11
|35:36
|-1
|43
|3.
|Дружба
|29
|11
|5
|13
|33:39
|-6
|38
|4.
|Динамо Ст
|30
|7
|10
|13
|30:49
|-19
|31
|5.
|Легион
|29
|8
|6
|15
|38:44
|-6
|30
|6.
|Машук-КМВ
|29
|6
|6
|17
|29:51
|-22
|24
|7.
|Алания-2
|30
|4
|7
|19
|26:60
|-34
|19