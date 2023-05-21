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Биолог-Новокубанск - Форте

21.05.2023, Воскресенье, 13:00 мск Прогресс, стадион Биолог Россия. Вторая лига. Группа 1, 3 тур Биолог-Новокубанск - Форте
Россия. Вторая лига. Группа 1 (2022/2023)
14 тур
22 октября, суббота 13:00 Биолог-Новокубанск 1:1 Форте
2 тур
30 июля, суббота 18:00 Форте 0:0 Биолог-Новокубанск
Россия. ФНЛ 2. Группа 1 (2021/2022)
27 тур
23 апреля, суббота 15:00 Форте 2:2 Биолог-Новокубанск
11 тур
26 сентября, воскресенье 14:00 Биолог-Новокубанск 0:0 Форте
Россия. ПФЛ. Группа 1 (2020/2021)
30 тур
21 мая, пятница 17:00 Биолог-Новокубанск 2:3 Форте
14 тур
7 ноября, суббота 16:00 Форте 1:1 Биолог-Новокубанск
Группа A И В Н П Мячи Разница Очки
1. Черноморец Нв 29 20 6 3 61:22 +39 66
2. Ротор 29 18 7 4 56:21 +35 61
3. Чайка 29 17 8 4 41:12 +29 59
4. Кубань Холдинг 29 14 6 9 51:33 +18 48
5. Биолог-Новокубанск 29 13 8 8 39:33 +6 47
6. Форте 29 12 11 6 53:25 +28 47
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