Биолог-Новокубанск - Форте

|14 тур
|22 октября, суббота
|13:00
|Биолог-Новокубанск
|1:1
|Форте
|2 тур
|30 июля, суббота
|18:00
|Форте
|0:0
|Биолог-Новокубанск
|14 тур
|22 октября, суббота
|13:00
|Биолог-Новокубанск
|1:1
|Форте
|2 тур
|30 июля, суббота
|18:00
|Форте
|0:0
|Биолог-Новокубанск
|27 тур
|23 апреля, суббота
|15:00
|Форте
|2:2
|Биолог-Новокубанск
|11 тур
|26 сентября, воскресенье
|14:00
|Биолог-Новокубанск
|0:0
|Форте
|30 тур
|21 мая, пятница
|17:00
|Биолог-Новокубанск
|2:3
|Форте
|14 тур
|7 ноября, суббота
|16:00
|Форте
|1:1
|Биолог-Новокубанск
|Группа A
|И
|В
|Н
|П
|Мячи
|Разница
|Очки
|1.
|Черноморец Нв
|29
|20
|6
|3
|61:22
|+39
|66
|2.
|Ротор
|29
|18
|7
|4
|56:21
|+35
|61
|3.
|Чайка
|29
|17
|8
|4
|41:12
|+29
|59
|4.
|Кубань Холдинг
|29
|14
|6
|9
|51:33
|+18
|48
|5.
|Биолог-Новокубанск
|29
|13
|8
|8
|39:33
|+6
|47
|6.
|Форте
|29
|12
|11
|6
|53:25
|+28
|47