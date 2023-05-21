Ротор - Черноморец

|21 тур
|25 марта, суббота
|17:00
|Ротор
|0:0
|Черноморец
|9 тур
|18 сентября, воскресенье
|19:30
|Черноморец
|0:0
|Ротор
|21 тур
|25 марта, суббота
|17:00
|Ротор
|0:0
|Черноморец
|9 тур
|18 сентября, воскресенье
|19:30
|Черноморец
|0:0
|Ротор
|18 тур
|12 марта, воскресенье
|16:00
|Черноморец
|1:0
|Ротор
|4 тур
|19 августа, пятница
|16:00
|Ротор
|2:0
|Черноморец
|17 тур
|19 июля, суббота
|00:00
|Ротор
|3:0
|Черноморец
|14 тур
|23 июня, понедельник
|00:00
|Черноморец
|1:0
|Ротор
|17 тур
|18 июля, среда
|00:00
|Черноморец
|2:3
|Ротор
|3 тур
|31 марта, суббота
|00:00
|Ротор
|3:0
|Черноморец
|28 тур
|21 октября, суббота
|00:00
|Черноморец
|3:0
|Ротор
|14 тур
|23 июня, пятница
|00:00
|Ротор
|1:1
|Черноморец
|23 тур
|11 сентября, суббота
|00:00
|Черноморец
|1:1
|Ротор
|9 тур
|29 мая, суббота
|00:00
|Ротор
|5:2
|Черноморец
|18 тур
|29 июля, среда
|00:00
|Ротор
|3:0
|Черноморец
|3 тур
|11 апреля, суббота
|00:00
|Черноморец
|1:1
|Ротор
|18 тур
|16 июля, среда
|00:00
|Черноморец
|2:1
|Ротор
|1 тур
|16 марта, воскресенье
|00:00
|Ротор
|1:1
|Черноморец
|32 тур
|19 октября, суббота
|00:00
|Черноморец
|0:0
|Ротор
|15 тур
|21 мая, вторник
|00:00
|Ротор
|3:1
|Черноморец
|25 тур
|16 сентября, суббота
|00:00
|Ротор
|5:1
|Черноморец
|6 тур
|13 мая, суббота
|00:00
|Черноморец
|2:1
|Ротор
|Группа A
|И
|В
|Н
|П
|Мячи
|Разница
|Очки
|1.
|Черноморец Нв
|29
|20
|6
|3
|61:22
|+39
|66
|2.
|Ротор
|29
|18
|7
|4
|56:21
|+35
|61
|3.
|Чайка
|29
|17
|8
|4
|41:12
|+29
|59
|4.
|Кубань Холдинг
|29
|14
|6
|9
|51:33
|+18
|48
|5.
|Биолог-Новокубанск
|29
|13
|8
|8
|39:33
|+6
|47
|6.
|Форте
|29
|12
|11
|6
|53:25
|+28
|47