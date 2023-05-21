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Ротор - Черноморец

21.05.2023, Воскресенье, 17:00 мск Волгоград, стадион Волгоград Арена Россия. Вторая лига. Группа 1, 3 тур Ротор - Черноморец
Россия. Вторая лига. Группа 1 (2022/2023)
21 тур
25 марта, суббота 17:00 Ротор 0:0 Черноморец
9 тур
18 сентября, воскресенье 19:30 Черноморец 0:0 Ротор
Россия. ПФЛ. Зона Юг (2016/2017)
18 тур
12 марта, воскресенье 16:00 Черноморец 1:0 Ротор
4 тур
19 августа, пятница 16:00 Ротор 2:0 Черноморец
Россия. Премьер-лига 2003
17 тур
19 июля, суббота 00:00 Ротор 3:0 Черноморец
14 тур
23 июня, понедельник 00:00 Черноморец 1:0 Ротор
Чемпионат России 2001
17 тур
18 июля, среда 00:00 Черноморец 2:3 Ротор
3 тур
31 марта, суббота 00:00 Ротор 3:0 Черноморец
Чемпионат России 2000
28 тур
21 октября, суббота 00:00 Черноморец 3:0 Ротор
14 тур
23 июня, пятница 00:00 Ротор 1:1 Черноморец
Чемпионат России 1999
23 тур
11 сентября, суббота 00:00 Черноморец 1:1 Ротор
9 тур
29 мая, суббота 00:00 Ротор 5:2 Черноморец
Чемпионат России 1998
18 тур
29 июля, среда 00:00 Ротор 3:0 Черноморец
3 тур
11 апреля, суббота 00:00 Черноморец 1:1 Ротор
Чемпионат России 1997
18 тур
16 июля, среда 00:00 Черноморец 2:1 Ротор
1 тур
16 марта, воскресенье 00:00 Ротор 1:1 Черноморец
Чемпионат России 1996
32 тур
19 октября, суббота 00:00 Черноморец 0:0 Ротор
15 тур
21 мая, вторник 00:00 Ротор 3:1 Черноморец
Чемпионат России 1995
25 тур
16 сентября, суббота 00:00 Ротор 5:1 Черноморец
6 тур
13 мая, суббота 00:00 Черноморец 2:1 Ротор
Группа A И В Н П Мячи Разница Очки
1. Черноморец Нв 29 20 6 3 61:22 +39 66
2. Ротор 29 18 7 4 56:21 +35 61
3. Чайка 29 17 8 4 41:12 +29 59
4. Кубань Холдинг 29 14 6 9 51:33 +18 48
5. Биолог-Новокубанск 29 13 8 8 39:33 +6 47
6. Форте 29 12 11 6 53:25 +28 47
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