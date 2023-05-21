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Чайка - Кубань Холдинг

21.05.2023, Воскресенье, 15:00 мск Песчанокопское, стадион Центральный им. И.П. Чайки Россия. Вторая лига. Группа 1, 3 тур Чайка - Кубань Холдинг
Россия. Вторая лига. Группа 1 (2022/2023)
26 тур
29 апреля, суббота 18:00 Чайка 0:0 Кубань Холдинг
1 тур
24 июля, воскресенье 17:30 Кубань Холдинг 1:0 Чайка
Россия. Кубок (2022/2023)
1/128 финала
31 августа, среда 18:30 Чайка 1:2
(1:3)п		 Кубань Холдинг
Россия. ФНЛ 2. Группа 1 (2021/2022)
30 тур
12 мая, четверг 18:00 Чайка 1:1 Кубань Холдинг
14 тур
17 октября, воскресенье 15:00 Кубань Холдинг 0:1 Чайка
Группа A И В Н П Мячи Разница Очки
1. Черноморец Нв 29 20 6 3 61:22 +39 66
2. Ротор 29 18 7 4 56:21 +35 61
3. Чайка 29 17 8 4 41:12 +29 59
4. Кубань Холдинг 29 14 6 9 51:33 +18 48
5. Биолог-Новокубанск 29 13 8 8 39:33 +6 47
6. Форте 29 12 11 6 53:25 +28 47
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