Кубань Холдинг - Биолог-Новокубанск

|18 тур
|13 ноября, воскресенье
|14:00
|Кубань Холдинг
|1:2
|Биолог-Новокубанск
|6 тур
|27 августа, суббота
|16:30
|Биолог-Новокубанск
|2:1
|Кубань Холдинг
|18 тур
|13 ноября, воскресенье
|14:00
|Кубань Холдинг
|1:2
|Биолог-Новокубанск
|6 тур
|27 августа, суббота
|16:30
|Биолог-Новокубанск
|2:1
|Кубань Холдинг
|26 тур
|17 апреля, воскресенье
|13:00
|Биолог-Новокубанск
|2:5
|Кубань Холдинг
|10 тур
|18 сентября, суббота
|16:00
|Кубань Холдинг
|2:1
|Биолог-Новокубанск
|18 тур
|12 марта, пятница
|14:00
|Кубань Холдинг
|3:2
|Биолог-Новокубанск
|2 тур
|15 августа, суббота
|15:00
|Биолог-Новокубанск
|2:4
|Кубань Холдинг
|1/128 финала
|28 июля, воскресенье
|17:00
|Биолог-Новокубанск
|3:1
|Кубань Холдинг
|Группа A
|И
|В
|Н
|П
|Мячи
|Разница
|Очки
|1.
|Черноморец Нв
|29
|20
|6
|3
|61:22
|+39
|66
|2.
|Ротор
|29
|18
|7
|4
|56:21
|+35
|61
|3.
|Чайка
|29
|17
|8
|4
|41:12
|+29
|59
|4.
|Кубань Холдинг
|29
|14
|6
|9
|51:33
|+18
|48
|5.
|Биолог-Новокубанск
|29
|13
|8
|8
|39:33
|+6
|47
|6.
|Форте
|29
|12
|11
|6
|53:25
|+28
|47