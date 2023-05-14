Введите ваш ник на сайте

Кубань Холдинг - Биолог-Новокубанск

14.05.2023, Воскресенье, 16:00 мск Павловская, стадион Урожай Россия. Вторая лига. Группа 1, 2 тур Кубань Холдинг - Биолог-Новокубанск
Россия. Вторая лига. Группа 1 (2022/2023)
18 тур
13 ноября, воскресенье 14:00 Кубань Холдинг 1:2 Биолог-Новокубанск
6 тур
27 августа, суббота 16:30 Биолог-Новокубанск 2:1 Кубань Холдинг
Россия. ФНЛ 2. Группа 1 (2021/2022)
26 тур
17 апреля, воскресенье 13:00 Биолог-Новокубанск 2:5 Кубань Холдинг
10 тур
18 сентября, суббота 16:00 Кубань Холдинг 2:1 Биолог-Новокубанск
Россия. ПФЛ. Группа 1 (2020/2021)
18 тур
12 марта, пятница 14:00 Кубань Холдинг 3:2 Биолог-Новокубанск
2 тур
15 августа, суббота 15:00 Биолог-Новокубанск 2:4 Кубань Холдинг
Россия. Кубок (2019/2020)
1/128 финала
28 июля, воскресенье 17:00 Биолог-Новокубанск 3:1 Кубань Холдинг
Группа A И В Н П Мячи Разница Очки
1. Черноморец Нв 29 20 6 3 61:22 +39 66
2. Ротор 29 18 7 4 56:21 +35 61
3. Чайка 29 17 8 4 41:12 +29 59
4. Кубань Холдинг 29 14 6 9 51:33 +18 48
5. Биолог-Новокубанск 29 13 8 8 39:33 +6 47
6. Форте 29 12 11 6 53:25 +28 47
...
  • Читайте нас: 