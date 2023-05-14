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Черноморец - Чайка

14.05.2023, Воскресенье, 18:00 мск Новороссийск, стадион Центральный Россия. Вторая лига. Группа 1, 2 тур Черноморец - Чайка
Россия. Вторая лига. Группа 1 (2022/2023)
17 тур
9 ноября, среда 17:00 Чайка 1:2 Черноморец
5 тур
21 августа, воскресенье 18:30 Черноморец 0:2 Чайка
Россия. ФНЛ 2. Группа 1 (2021/2022)
20 тур
23 марта, среда 18:00 Черноморец 3:1 Чайка
4 тур
15 августа, воскресенье 17:00 Чайка 1:0 Черноморец
Россия. ПФЛ. Зона Юг (2018/2019)
27 тур
13 мая, понедельник 19:00 Чайка 3:1 Черноморец
13 тур
14 октября, воскресенье 16:00 Черноморец 2:2 Чайка
Россия. ПФЛ. Зона Юг (2017/2018)
31 тур
11 мая, пятница 18:00 Черноморец 1:0 Чайка
15 тур
21 октября, суббота 17:00 Чайка 2:0 Черноморец
Россия. ПФЛ. Зона Юг (2016/2017)
27 тур
14 мая, воскресенье 16:00 Черноморец 1:1 Чайка
13 тур
23 октября, воскресенье 15:00 Чайка 0:0 Черноморец
Россия. Кубок (2016/2017)
1/128 финала
24 июля, воскресенье 17:30 Чайка 0:1 Черноморец
Группа A И В Н П Мячи Разница Очки
1. Черноморец Нв 29 20 6 3 61:22 +39 66
2. Ротор 29 18 7 4 56:21 +35 61
3. Чайка 29 17 8 4 41:12 +29 59
4. Кубань Холдинг 29 14 6 9 51:33 +18 48
5. Биолог-Новокубанск 29 13 8 8 39:33 +6 47
6. Форте 29 12 11 6 53:25 +28 47
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