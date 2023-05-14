Черноморец - Чайка

|17 тур
|9 ноября, среда
|17:00
|Чайка
|1:2
|Черноморец
|5 тур
|21 августа, воскресенье
|18:30
|Черноморец
|0:2
|Чайка
|17 тур
|9 ноября, среда
|17:00
|Чайка
|1:2
|Черноморец
|5 тур
|21 августа, воскресенье
|18:30
|Черноморец
|0:2
|Чайка
|20 тур
|23 марта, среда
|18:00
|Черноморец
|3:1
|Чайка
|4 тур
|15 августа, воскресенье
|17:00
|Чайка
|1:0
|Черноморец
|27 тур
|13 мая, понедельник
|19:00
|Чайка
|3:1
|Черноморец
|13 тур
|14 октября, воскресенье
|16:00
|Черноморец
|2:2
|Чайка
|31 тур
|11 мая, пятница
|18:00
|Черноморец
|1:0
|Чайка
|15 тур
|21 октября, суббота
|17:00
|Чайка
|2:0
|Черноморец
|27 тур
|14 мая, воскресенье
|16:00
|Черноморец
|1:1
|Чайка
|13 тур
|23 октября, воскресенье
|15:00
|Чайка
|0:0
|Черноморец
|1/128 финала
|24 июля, воскресенье
|17:30
|Чайка
|0:1
|Черноморец
|Группа A
|И
|В
|Н
|П
|Мячи
|Разница
|Очки
|1.
|Черноморец Нв
|29
|20
|6
|3
|61:22
|+39
|66
|2.
|Ротор
|29
|18
|7
|4
|56:21
|+35
|61
|3.
|Чайка
|29
|17
|8
|4
|41:12
|+29
|59
|4.
|Кубань Холдинг
|29
|14
|6
|9
|51:33
|+18
|48
|5.
|Биолог-Новокубанск
|29
|13
|8
|8
|39:33
|+6
|47
|6.
|Форте
|29
|12
|11
|6
|53:25
|+28
|47