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Ротор - Биолог-Новокубанск

07.05.2023, Воскресенье, 14:00 мск Волгоград, стадион Волгоград Арена Россия. Вторая лига. Группа 1, 1 тур Ротор - Биолог-Новокубанск
Россия. Вторая лига. Группа 1 (2022/2023)
16 тур
4 ноября, пятница 13:00 Биолог-Новокубанск 2:2 Ротор
4 тур
14 августа, воскресенье 19:00 Ротор 2:1 Биолог-Новокубанск
Россия. ПФЛ. Зона Юг (2016/2017)
21 тур
2 апреля, воскресенье 17:00 Ротор 6:0 Биолог-Новокубанск
7 тур
9 сентября, пятница 16:30 Биолог-Новокубанск 1:5 Ротор
Россия. Второй Дивизион. Зона Юг (2011/2012)
32 тур
19 мая, суббота 19:30 Ротор 3:0 Биолог-Новокубанск
16 тур
21 августа, воскресенье 18:00 Биолог-Новокубанск 0:1 Ротор
Группа A И В Н П Мячи Разница Очки
1. Черноморец Нв 29 20 6 3 61:22 +39 66
2. Ротор 29 18 7 4 56:21 +35 61
3. Чайка 29 17 8 4 41:12 +29 59
4. Кубань Холдинг 29 14 6 9 51:33 +18 48
5. Биолог-Новокубанск 29 13 8 8 39:33 +6 47
6. Форте 29 12 11 6 53:25 +28 47
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