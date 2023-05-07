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Чайка - Форте

07.05.2023, Воскресенье, 16:00 мск Песчанокопское, стадион Центральный им. И.П. Чайки Россия. Вторая лига. Группа 1, 1 тур Чайка - Форте
Россия. Вторая лига. Группа 1 (2022/2023)
22 тур
1 апреля, суббота 17:00 Чайка 1:3 Форте
10 тур
25 сентября, воскресенье 16:00 Форте 0:0 Чайка
Россия. ФНЛ 2. Группа 1 (2021/2022)
31 тур
16 мая, понедельник 16:30 Форте 2:3 Чайка
15 тур
23 октября, суббота 15:00 Чайка 1:1 Форте
Россия. Кубок (2021/2022)
1/64 финала
11 августа, среда 17:00 Форте 1:1
(6:7)п		 Чайка
Группа A И В Н П Мячи Разница Очки
1. Черноморец Нв 29 20 6 3 61:22 +39 66
2. Ротор 29 18 7 4 56:21 +35 61
3. Чайка 29 17 8 4 41:12 +29 59
4. Кубань Холдинг 29 14 6 9 51:33 +18 48
5. Биолог-Новокубанск 29 13 8 8 39:33 +6 47
6. Форте 29 12 11 6 53:25 +28 47
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