Чайка - Форте

|22 тур
|1 апреля, суббота
|17:00
|Чайка
|1:3
|Форте
|10 тур
|25 сентября, воскресенье
|16:00
|Форте
|0:0
|Чайка
|22 тур
|1 апреля, суббота
|17:00
|Чайка
|1:3
|Форте
|10 тур
|25 сентября, воскресенье
|16:00
|Форте
|0:0
|Чайка
|Группа A
|И
|В
|Н
|П
|Мячи
|Разница
|Очки
|1.
|Черноморец Нв
|29
|20
|6
|3
|61:22
|+39
|66
|2.
|Ротор
|29
|18
|7
|4
|56:21
|+35
|61
|3.
|Чайка
|29
|17
|8
|4
|41:12
|+29
|59
|4.
|Кубань Холдинг
|29
|14
|6
|9
|51:33
|+18
|48
|5.
|Биолог-Новокубанск
|29
|13
|8
|8
|39:33
|+6
|47
|6.
|Форте
|29
|12
|11
|6
|53:25
|+28
|47