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Черноморец - Кубань Холдинг

07.05.2023, Воскресенье, 18:00 мск Новороссийск, стадион Центральный Россия. Вторая лига. Группа 1, 1 тур Черноморец - Кубань Холдинг
Россия. Вторая лига. Группа 1 (2022/2023)
23 тур
8 апреля, суббота 16:00 Кубань Холдинг 1:1 Черноморец
11 тур
1 октября, суббота 17:00 Черноморец 3:0 Кубань Холдинг
Россия. ФНЛ 2. Группа 1 (2021/2022)
24 тур
3 апреля, воскресенье 16:00 Черноморец 3:1 Кубань Холдинг
8 тур
8 сентября, среда 16:30 Кубань Холдинг 0:3 Черноморец
Россия. ПФЛ. Группа 1 (2020/2021)
19 тур
20 марта, суббота 15:30 Черноморец 1:1 Кубань Холдинг
3 тур
23 августа, воскресенье 19:00 Кубань Холдинг 1:1 Черноморец
Россия. Кубок (2018/2019)
1/128 финала
30 июля, понедельник 18:30 Черноморец 2:0 Кубань Холдинг
Группа A И В Н П Мячи Разница Очки
1. Черноморец Нв 29 20 6 3 61:22 +39 66
2. Ротор 29 18 7 4 56:21 +35 61
3. Чайка 29 17 8 4 41:12 +29 59
4. Кубань Холдинг 29 14 6 9 51:33 +18 48
5. Биолог-Новокубанск 29 13 8 8 39:33 +6 47
6. Форте 29 12 11 6 53:25 +28 47
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