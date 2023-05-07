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СКА - Машук-КМВ

07.05.2023, Воскресенье, 15:00 мск Батайск, стадион Локомотив Россия. Вторая лига. Группа 1, 1 тур СКА - Машук-КМВ
Россия. Вторая лига. Группа 1 (2022/2023)
18 тур
13 ноября, воскресенье 14:00 СКА 2:0 Машук-КМВ
6 тур
27 августа, суббота 17:00 Машук-КМВ 0:0 СКА
Россия. ФНЛ 2. Группа 1 (2021/2022)
33 тур
29 мая, воскресенье 17:00 СКА 6:3 Машук-КМВ
17 тур
6 ноября, суббота 15:00 Машук-КМВ 0:2 СКА
Россия. ПФЛ. Группа 1 (2020/2021)
24 тур
16 апреля, пятница 16:00 СКА 4:0 Машук-КМВ
8 тур
27 сентября, воскресенье 16:00 Машук-КМВ 3:1 СКА
Россия. ПФЛ. Зона Юг (2019/2020)
18 тур
14 ноября, четверг 15:00 Машук-КМВ 1:1 СКА
4 тур
9 августа, пятница 18:00 СКА 2:1 Машук-КМВ
Россия. ПФЛ. Зона Юг (2018/2019)
21 тур
6 апреля, суббота 15:00 СКА 2:2 Машук-КМВ
7 тур
9 сентября, воскресенье 17:00 Машук-КМВ 0:0 СКА
Россия. ПФЛ. Зона Юг (2017/2018)
29 тур
28 апреля, суббота 16:00 Машук-КМВ 2:1 СКА
13 тур
11 октября, среда 15:00 СКА 0:0 Машук-КМВ
Россия. ПФЛ. Зона Юг (2016/2017)
17 тур
20 ноября, воскресенье 14:00 Машук-КМВ 2:0 СКА
3 тур
12 августа, пятница 17:30 СКА 2:3 Машук-КМВ
Россия. Второй дивизион. Зона Юг (2015/2016)
17 тур
8 ноября, воскресенье 14:00 СКА 1:1 Машук-КМВ
5 тур
18 августа, вторник 18:00 Машук-КМВ 1:0 СКА
Россия. Второй дивизион. Зона Юг (2012/2013)
21 тур
7 ноября, среда 15:00 СКА 0:1 Машук-КМВ
5 тур
9 августа, четверг 18:00 Машук-КМВ 2:0 СКА
Россия. Второй Дивизион. Зона Юг (2011/2012)
19 тур
11 сентября, воскресенье 17:00 Машук-КМВ 3:0 СКА
3 тур
3 мая, вторник 00:00 СКА 1:0 Машук-КМВ
Россия. Второй Дивизион. Зона Юг 2010
22 тур
25 августа, среда 18:00 Машук-КМВ 2:0 СКА
6 тур
13 мая, четверг 00:00 СКА 2:3 Машук-КМВ
Чемпионат России. Второй Дивизион. Зона Юг 2009
25 тур
31 августа, понедельник 00:00 Машук-КМВ 2:1 СКА
7 тур
13 мая, среда 18:00 СКА 2:2 Машук-КМВ
Россия. Первый дивизион 2008
29 тур
26 августа, вторник 18:00 Машук-КМВ 1:4 СКА
9 тур
5 мая, понедельник 18:00 СКА 1:0 Машук-КМВ
Группа B И В Н П Мячи Разница Очки
1. Спартак Нч 29 12 7 10 47:35 +12 43
2. СКА 30 12 7 11 35:36 -1 43
3. Дружба 29 11 5 13 33:39 -6 38
4. Динамо Ст 30 7 10 13 30:49 -19 31
5. Легион 29 8 6 15 38:44 -6 30
6. Машук-КМВ 29 6 6 17 29:51 -22 24
7. Алания-2 30 4 7 19 26:60 -34 19
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