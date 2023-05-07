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Дружба - Алания-2

07.05.2023, Воскресенье, 16:00 мск Майкоп, стадион Республиканский Россия. Вторая лига. Группа 1, 1 тур Дружба - Алания-2
Россия. Вторая лига. Группа 1 (2022/2023)
22 тур
1 апреля, суббота 16:00 Дружба 1:0 Алания-2
10 тур
25 сентября, воскресенье 15:00 Алания-2 1:3 Дружба
Россия. ФНЛ 2. Группа 1 (2021/2022)
31 тур
16 мая, понедельник 14:00 Алания-2 1:2 Дружба
15 тур
23 октября, суббота 16:00 Дружба 1:1 Алания-2
Группа B И В Н П Мячи Разница Очки
1. Спартак Нч 29 12 7 10 47:35 +12 43
2. СКА 30 12 7 11 35:36 -1 43
3. Дружба 29 11 5 13 33:39 -6 38
4. Динамо Ст 30 7 10 13 30:49 -19 31
5. Легион 29 8 6 15 38:44 -6 30
6. Машук-КМВ 29 6 6 17 29:51 -22 24
7. Алания-2 30 4 7 19 26:60 -34 19
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