Хиберниан - Рейнджерс

|27 тур
|8 марта, среда
|22:45
|Хиберниан
|1:4
|Рейнджерс
|17 тур
|15 декабря, четверг
|23:00
|Рейнджерс
|3:2
|Хиберниан
|4 тур
|20 августа, суббота
|14:30
|Хиберниан
|2:2
|Рейнджерс
|27 тур
|8 марта, среда
|22:45
|Хиберниан
|1:4
|Рейнджерс
|17 тур
|15 декабря, четверг
|23:00
|Рейнджерс
|3:2
|Хиберниан
|4 тур
|20 августа, суббота
|14:30
|Хиберниан
|2:2
|Рейнджерс
|26 тур
|9 февраля, среда
|22:45
|Рейнджерс
|2:0
|Хиберниан
|16 тур
|1 декабря, среда
|22:45
|Хиберниан
|0:1
|Рейнджерс
|8 тур
|3 октября, воскресенье
|17:00
|Рейнджерс
|2:1
|Хиберниан
|26 тур
|27 января, среда
|22:45
|Хиберниан
|0:1
|Рейнджерс
|20 тур
|26 декабря, суббота
|15:30
|Рейнджерс
|1:0
|Хиберниан
|8 тур
|20 сентября, воскресенье
|14:00
|Хиберниан
|2:2
|Рейнджерс
|25 тур
|5 февраля, среда
|22:45
|Рейнджерс
|2:1
|Хиберниан
|19 тур
|20 декабря, пятница
|22:45
|Хиберниан
|0:3
|Рейнджерс
|2 тур
|11 августа, воскресенье
|17:00
|Рейнджерс
|6:1
|Хиберниан
|36 тур
|5 мая, воскресенье
|17:30
|Рейнджерс
|1:0
|Хиберниан
|29 тур
|8 марта, пятница
|22:45
|Хиберниан
|1:1
|Рейнджерс
|20 тур
|26 декабря, среда
|18:00
|Рейнджерс
|1:1
|Хиберниан
|10 тур
|19 декабря, среда
|22:45
|Хиберниан
|0:0
|Рейнджерс
|26 тур
|3 февраля, суббота
|18:00
|Рейнджерс
|1:2
|Хиберниан
|18 тур
|13 декабря, среда
|22:45
|Хиберниан
|1:2
|Рейнджерс
|2 тур
|12 августа, суббота
|17:00
|Рейнджерс
|2:3
|Хиберниан
|25 тур
|28 января, суббота
|19:00
|Рейнджерс
|4:0
|Хиберниан
|18 тур
|10 декабря, суббота
|16:30
|Хиберниан
|0:2
|Рейнджерс
|10 тур
|1 октября, суббота
|18:00
|Рейнджерс
|1:0
|Хиберниан
|24 тур
|26 января, среда
|22:45
|Хиберниан
|0:2
|Рейнджерс
|12 тур
|10 ноября, среда
|22:45
|Рейнджерс
|0:3
|Хиберниан
|2 тур
|22 августа, воскресенье
|15:15
|Хиберниан
|0:3
|Рейнджерс
|Группа A
|И
|В
|Н
|П
|Мячи
|Разница
|Очки
|1.
|Селтик
|38
|32
|3
|3
|114:34
|+80
|99
|2.
|Рейнджерс
|38
|29
|5
|4
|93:37
|+56
|92
|3.
|Абердин
|38
|18
|3
|17
|56:60
|-4
|57
|4.
|Хартс
|38
|15
|9
|14
|63:57
|+6
|54
|5.
|Хиберниан
|38
|15
|7
|16
|57:59
|-2
|52
|6.
|Сент-Миррен
|38
|12
|10
|16
|43:61
|-18
|46