Зенит-Ижевск - Урал-2

|16 тур
|7 ноября, понедельник
|11:00
|Урал-2
|0:0
|Зенит-Ижевск
|7 тур
|3 сентября, суббота
|15:00
|Зенит-Ижевск
|2:1
|Урал-2
|16 тур
|7 ноября, понедельник
|11:00
|Урал-2
|0:0
|Зенит-Ижевск
|7 тур
|3 сентября, суббота
|15:00
|Зенит-Ижевск
|2:1
|Урал-2
|25 тур
|30 апреля, суббота
|12:30
|Урал-2
|2:0
|Зенит-Ижевск
|6 тур
|21 августа, суббота
|16:00
|Зенит-Ижевск
|1:3
|Урал-2
|9 тур
|11 сентября, среда
|16:30
|Зенит-Ижевск
|1:0
|Урал-2
|24 тур
|16 мая, четверг
|12:00
|Урал-2
|0:2
|Зенит-Ижевск
|17 тур
|4 апреля, четверг
|12:00
|Урал-2
|2:1
|Зенит-Ижевск
|17 тур
|4 ноября, воскресенье
|12:00
|Урал-2
|3:1
|Зенит-Ижевск
|7 тур
|2 сентября, воскресенье
|16:00
|Зенит-Ижевск
|1:1
|Урал-2
|19 тур
|16 апреля, понедельник
|13:00
|Зенит-Ижевск
|0:1
|Урал-2
|7 тур
|1 сентября, пятница
|13:00
|Урал-2
|1:2
|Зенит-Ижевск
|Группа B
|И
|В
|Н
|П
|Мячи
|Разница
|Очки
|1.
|Динамо Брл
|25
|9
|6
|10
|42:39
|+3
|33
|2.
|Химик-Август
|25
|9
|3
|13
|29:42
|-13
|30
|3.
|Зенит Иж
|25
|6
|11
|8
|35:36
|-1
|29
|4.
|Оренбург-2
|25
|5
|10
|10
|26:49
|-23
|25
|5.
|Урал-2
|25
|4
|8
|13
|27:42
|-15
|20
|6.
|Носта
|25
|3
|8
|14
|24:38
|-14
|17