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Зенит-Ижевск - Урал-2

07.05.2023, Воскресенье, 12:00 мск Ижевск, стадион ЦРС "Зенит" Россия. Вторая лига. Группа 4, 1 тур Зенит-Ижевск - Урал-2
Россия. Вторая лига. Группа 4 (2022/2023)
16 тур
7 ноября, понедельник 11:00 Урал-2 0:0 Зенит-Ижевск
7 тур
3 сентября, суббота 15:00 Зенит-Ижевск 2:1 Урал-2
Россия. ФНЛ 2. Группа 4 (2021/2022)
25 тур
30 апреля, суббота 12:30 Урал-2 2:0 Зенит-Ижевск
6 тур
21 августа, суббота 16:00 Зенит-Ижевск 1:3 Урал-2
Россия. ПФЛ. Зона Урал-Поволжье (2019/2020)
9 тур
11 сентября, среда 16:30 Зенит-Ижевск 1:0 Урал-2
Россия. ПФЛ. Зона Урал-Поволжье (2018/2019)
24 тур
16 мая, четверг 12:00 Урал-2 0:2 Зенит-Ижевск
17 тур
4 апреля, четверг 12:00 Урал-2 2:1 Зенит-Ижевск
17 тур
4 ноября, воскресенье 12:00 Урал-2 3:1 Зенит-Ижевск
7 тур
2 сентября, воскресенье 16:00 Зенит-Ижевск 1:1 Урал-2
Россия. ПФЛ. Зона Урал-Поволжье (2017/2018)
19 тур
16 апреля, понедельник 13:00 Зенит-Ижевск 0:1 Урал-2
7 тур
1 сентября, пятница 13:00 Урал-2 1:2 Зенит-Ижевск
Группа B И В Н П Мячи Разница Очки
1. Динамо Брл 25 9 6 10 42:39 +3 33
2. Химик-Август 25 9 3 13 29:42 -13 30
3. Зенит Иж 25 6 11 8 35:36 -1 29
4. Оренбург-2 25 5 10 10 26:49 -23 25
5. Урал-2 25 4 8 13 27:42 -15 20
6. Носта 25 3 8 14 24:38 -14 17
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