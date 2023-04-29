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Кубок Франции
Нант - Тулуза
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Кубок Франции
Расписание матчей
Нант - Тулуза
Нант - Тулуза
29.04.2023, Суббота, 22:00 мск
Париж, стадион
Стад де Франс
Франция. Кубок, Финал
Нант
-
Тулуза
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Протокол
История игр
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Франция. Лига 1 (2022/2023)
4 тур
28 августа, воскресенье
14:00
Нант
3:1
Тулуза
Франция. Лига 1 (2020/2021)
Плей-офф за место в Лиге 1,
ответный матч
30 мая, воскресенье
19:00
Нант
0:1
Тулуза
Франция. Лига 1 (2020/2021)
Плей-офф за место в Лиге 1,
первый матч
27 мая, четверг
21:45
Тулуза
1:2
Нант
Франция. Лига 1 (2019/2020)
15 тур
1 декабря, воскресенье
17:00
Нант
2:1
Тулуза
Франция. Лига 1 (2018/2019)
31 тур
7 апреля, воскресенье
16:00
Тулуза
1:0
Нант
10 тур
20 октября, суббота
21:00
Нант
4:0
Тулуза
Франция. Кубок (2018/2019)
1/8 финала
5 февраля, вторник
20:30
Нант
2:0
Тулуза
Франция. Лига 1 (2017/2018)
21 тур
17 января, среда
21:00
Тулуза
1:1
Нант
12 тур
4 ноября, суббота
22:00
Нант
2:1
Тулуза
Франция. Лига 1 (2016/2017)
20 тур
14 января, суббота
22:00
Тулуза
0:1
Нант
12 тур
5 ноября, суббота
22:00
Нант
1:1
Тулуза
Франция. Лига 1 (2015/2016)
25 тур
6 февраля, суббота
22:00
Тулуза
0:0
Нант
18 тур
12 декабря, суббота
22:00
Нант
1:1
Тулуза
Франция. Лига 1 (2014/2015)
34 тур
25 апреля, суббота
21:00
Тулуза
1:1
Нант
16 тур
2 декабря, вторник
21:00
Нант
1:2
Тулуза
Франция. Лига 1 (2013/2014)
36 тур
4 мая, воскресенье
19:00
Тулуза
1:1
Нант
18 тур
14 декабря, суббота
23:00
Нант
1:2
Тулуза
Франция. Лига 1 (2008/2009)
31 тур
11 апреля, суббота
21:00
Тулуза
1:0
Нант
13 тур
8 ноября, суббота
23:00
Нант
1:1
Тулуза
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