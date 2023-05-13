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Серкль Брюгге - Гент

13.05.2023, Суббота, 19:15 мск Брюгге, стадион Ян Брейдель Бельгия. Про-Лига, 3 тур Серкль Брюгге - Гент
Бельгия. Про-Лига (2022/2023)
23 тур
29 января, воскресенье 18:00 Серкль Брюгге 3:2 Гент
10 тур
2 октября, воскресенье 17:00 Гент 3:4 Серкль Брюгге
Бельгия. Про-Лига (2021/2022)
33 тур
3 апреля, воскресенье 17:00 Серкль Брюгге 2:2 Гент
9 тур
26 сентября, воскресенье 17:00 Гент 2:1 Серкль Брюгге
Бельгия. Про-Лига (2020/2021)
31 тур
21 марта, воскресенье 22:45 Гент 1:0 Серкль Брюгге
9 тур
17 октября, суббота 17:15 Серкль Брюгге 5:2 Гент
Бельгия. Про-Лига (2019/2020)
28 тур
1 марта, воскресенье 22:00 Серкль Брюгге 1:0 Гент
6 тур
1 сентября, воскресенье 21:00 Гент 3:2 Серкль Брюгге
Бельгия. Про-Лига (2018/2019)
20 тур
21 декабря, пятница 22:30 Гент 4:1 Серкль Брюгге
6 тур
2 сентября, воскресенье 19:00 Серкль Брюгге 0:3 Гент
Бельгия. Про-Лига (2014/2015)
16 тур
22 ноября, суббота 22:00 Гент 4:0 Серкль Брюгге
1 тур
26 июля, суббота 22:00 Серкль Брюгге 0:0 Гент
Бельгия. Про-Лига (2013/2014)
29 тур
8 марта, суббота 23:00 Серкль Брюгге 1:4 Гент
12 тур
25 октября, пятница 22:30 Гент 1:1 Серкль Брюгге
Бельгия. Про-Лига (2012/2013)
28 тур
23 февраля, суббота 21:00 Гент 2:0 Серкль Брюгге
15 тур
10 ноября, суббота 23:00 Серкль Брюгге 2:2 Гент
Бельгия. Плей-офф, финалы (2011/2012)
Финал
ответный матч		 20 мая, воскресенье 16:30 Гент 2:1 Серкль Брюгге
Бельгия. Плей-офф, финалы (2011/2012)
Финал
первый матч		 17 мая, четверг 22:30 Серкль Брюгге 1:5 Гент
Бельгия. Жюпиле Про-Лига (2011/2012)
18 тур
16 декабря, пятница 23:30 Серкль Брюгге 0:1 Гент
1 тур
30 июля, суббота 22:00 Гент 0:1 Серкль Брюгге
Бельгия. Жюпиле Про-Лига (2010/2011)
29 тур
12 марта, суббота 22:00 Гент 1:0 Серкль Брюгге
14 тур
7 ноября, воскресенье 22:30 Серкль Брюгге 0:1 Гент
Чемпионат Бельгии (2009/2010)
16 тур
28 ноября, суббота 22:00 Гент 3:1 Серкль Брюгге
1 тур
2 августа, воскресенье 22:30 Серкль Брюгге 1:3 Гент
Группа B И В Н П Мячи Разница Очки
1. Гент 4 3 1 0 11:4 +7 38
2. Вестерло 4 1 1 2 9:10 -1 30
3. Серкль Брюгге 4 1 2 1 7:9 -2 30
4. Стандард 4 0 2 2 3:7 -4 30
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