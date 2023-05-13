Серкль Брюгге - Гент

|23 тур
|29 января, воскресенье
|18:00
|Серкль Брюгге
|3:2
|Гент
|10 тур
|2 октября, воскресенье
|17:00
|Гент
|3:4
|Серкль Брюгге
|23 тур
|29 января, воскресенье
|18:00
|Серкль Брюгге
|3:2
|Гент
|10 тур
|2 октября, воскресенье
|17:00
|Гент
|3:4
|Серкль Брюгге
|33 тур
|3 апреля, воскресенье
|17:00
|Серкль Брюгге
|2:2
|Гент
|9 тур
|26 сентября, воскресенье
|17:00
|Гент
|2:1
|Серкль Брюгге
|31 тур
|21 марта, воскресенье
|22:45
|Гент
|1:0
|Серкль Брюгге
|9 тур
|17 октября, суббота
|17:15
|Серкль Брюгге
|5:2
|Гент
|28 тур
|1 марта, воскресенье
|22:00
|Серкль Брюгге
|1:0
|Гент
|6 тур
|1 сентября, воскресенье
|21:00
|Гент
|3:2
|Серкль Брюгге
|20 тур
|21 декабря, пятница
|22:30
|Гент
|4:1
|Серкль Брюгге
|6 тур
|2 сентября, воскресенье
|19:00
|Серкль Брюгге
|0:3
|Гент
|16 тур
|22 ноября, суббота
|22:00
|Гент
|4:0
|Серкль Брюгге
|1 тур
|26 июля, суббота
|22:00
|Серкль Брюгге
|0:0
|Гент
|29 тур
|8 марта, суббота
|23:00
|Серкль Брюгге
|1:4
|Гент
|12 тур
|25 октября, пятница
|22:30
|Гент
|1:1
|Серкль Брюгге
|28 тур
|23 февраля, суббота
|21:00
|Гент
|2:0
|Серкль Брюгге
|15 тур
|10 ноября, суббота
|23:00
|Серкль Брюгге
|2:2
|Гент
|Финал
ответный матч
|20 мая, воскресенье
|16:30
|Гент
|2:1
|Серкль Брюгге
|Финал
первый матч
|17 мая, четверг
|22:30
|Серкль Брюгге
|1:5
|Гент
|18 тур
|16 декабря, пятница
|23:30
|Серкль Брюгге
|0:1
|Гент
|1 тур
|30 июля, суббота
|22:00
|Гент
|0:1
|Серкль Брюгге
|29 тур
|12 марта, суббота
|22:00
|Гент
|1:0
|Серкль Брюгге
|14 тур
|7 ноября, воскресенье
|22:30
|Серкль Брюгге
|0:1
|Гент
|16 тур
|28 ноября, суббота
|22:00
|Гент
|3:1
|Серкль Брюгге
|1 тур
|2 августа, воскресенье
|22:30
|Серкль Брюгге
|1:3
|Гент
|Группа B
|И
|В
|Н
|П
|Мячи
|Разница
|Очки
|1.
|Гент
|4
|3
|1
|0
|11:4
|+7
|38
|2.
|Вестерло
|4
|1
|1
|2
|9:10
|-1
|30
|3.
|Серкль Брюгге
|4
|1
|2
|1
|7:9
|-2
|30
|4.
|Стандард
|4
|0
|2
|2
|3:7
|-4
|30