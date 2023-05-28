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Брюгге - Генк

28.05.2023, Воскресенье, 19:30 мск Брюгге, стадион Ян Брейдель Бельгия. Про-Лига, 5 тур Брюгге - Генк
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Матч начнется в 19:30 мск
П1
2.1
Х
3.95
П2
3.1
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Бельгия. Про-Лига (2022/2023), группа A
Плей-офф, 1 тур
30 апреля, воскресенье 19:30 Генк 3:1 Брюгге
Бельгия. Про-Лига (2022/2023)
19 тур
8 января, воскресенье 15:30 Генк 3:1 Брюгге
1 тур
24 июля, воскресенье 14:30 Брюгге 3:2 Генк
Бельгия. Про-Лига (2021/2022)
32 тур
20 марта, воскресенье 15:30 Брюгге 3:1 Генк
16 тур
28 ноября, воскресенье 15:30 Генк 2:3 Брюгге
Бельгия. Про-Лига (2020/2021), группа A
Плей-офф, 6 тур
23 мая, воскресенье 19:30 Брюгге 1:2 Генк
Плей-офф, 2 тур
7 мая, пятница 21:45 Генк 3:0 Брюгге
Бельгия. Про-Лига (2020/2021)
21 тур
24 января, воскресенье 15:30 Брюгге 3:2 Генк
4 тур
30 августа, воскресенье 14:30 Генк 1:2 Брюгге
Бельгия. Про-Лига (2019/2020)
28 тур
1 марта, воскресенье 16:30 Генк 1:2 Брюгге
6 тур
1 сентября, воскресенье 15:30 Брюгге 1:1 Генк
Бельгия. Плей-офф (2018/2019)
8 тур
12 мая, воскресенье 19:00 Брюгге 3:2 Генк
4 тур
14 апреля, воскресенье 19:00 Генк 3:1 Брюгге
Бельгия. Про-Лига (2018/2019)
26 тур
17 февраля, воскресенье 16:30 Брюгге 3:1 Генк
14 тур
3 ноября, суббота 20:00 Генк 1:1 Брюгге
Бельгия. Плей-офф (2017/2018)
6 тур
27 апреля, пятница 21:30 Генк 1:1 Брюгге
1 тур
2 апреля, понедельник 19:00 Брюгге 1:0 Генк
Бельгия. Про-Лига (2017/2018)
27 тур
17 февраля, суббота 22:30 Брюгге 2:2 Генк
12 тур
25 октября, среда 21:30 Генк 2:0 Брюгге
Бельгия. Про-Лига (2016/2017)
29 тур
4 марта, суббота 22:00 Генк 2:1 Брюгге
14 тур
6 ноября, воскресенье 16:30 Брюгге 1:1 Генк
Бельгия. Плей-офф (2015/2016), группа C
6 тур
1 мая, воскресенье 19:00 Брюгге 3:1 Генк
4 тур
20 апреля, среда 21:30 Генк 4:2 Брюгге
Бельгия. Про-Лига (2015/2016)
28 тур
28 февраля, воскресенье 16:30 Генк 3:2 Брюгге
15 тур
8 ноября, воскресенье 20:00 Брюгге 1:0 Генк
Бельгия. Про-Лига (2014/2015)
20 тур
21 декабря, воскресенье 20:00 Брюгге 4:1 Генк
7 тур
14 сентября, воскресенье 16:30 Генк 1:1 Брюгге
Бельгия. Плей-офф (2013/2014), группа A
9 тур
15 мая, четверг 22:30 Генк 3:2 Брюгге
4 тур
16 апреля, среда 22:30 Брюгге 2:0 Генк
Бельгия. Про-Лига (2013/2014)
25 тур
9 февраля, воскресенье 21:00 Генк 1:3 Брюгге
12 тур
27 октября, воскресенье 17:30 Брюгге 0:2 Генк
Бельгия. Плей-офф (2012/2013), группа A
10 тур
19 мая, воскресенье 16:30 Брюгге 1:0 Генк
5 тур
21 апреля, воскресенье 20:00 Генк 0:2 Брюгге
Бельгия. Про-Лига (2012/2013)
25 тур
3 февраля, воскресенье 17:30 Генк 4:1 Брюгге
10 тур
7 октября, воскресенье 20:00 Брюгге 1:1 Генк
Бельгия. Плей-офф (2011/2012), группа A
Плей-офф, 9 тур
10 мая, четверг 22:30 Генк 1:2 Брюгге
Плей-офф, 1 тур
30 марта, пятница 22:30 Брюгге 2:0 Генк
Бельгия. Жюпиле Про-Лига (2011/2012)
27 тур
26 февраля, воскресенье 21:00 Генк 3:0 Брюгге
12 тур
29 октября, суббота 20:00 Брюгге 4:5 Генк
Бельгия. Жюпиле Про-Лига (2010/2011)
Плей-офф I, 4 тур
20 апреля, среда 22:30 Генк 3:1 Брюгге
25 тур
6 февраля, воскресенье 20:00 Генк 1:0 Брюгге
6 тур
12 сентября, воскресенье 20:00 Брюгге 2:2 Генк
Чемпионат Бельгии (2009/2010)
23 тур
24 января, воскресенье 22:30 Генк 2:0 Брюгге
6 тур
13 сентября, воскресенье 22:30 Брюгге 1:1 Генк
Группа A И В Н П Мячи Разница Очки
1. Антверпен 4 3 0 1 7:5 +2 45
2. Юнион СЖ 4 2 1 1 6:4 +2 45
3. Генк 4 1 1 2 5:7 -2 42
4. Брюгге 4 1 0 3 6:8 -2 33
* - Стандард: начислено 28
Брюгге: начислено 30
Генк: начислено 38
Гент: начислено 28
Серкль Брюгге: начислено 25
Вестерло: начислено 26
Юнион СЖ: начислено 38
Антверпен: начислено 36
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