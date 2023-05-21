Генк - Юнион СЖ

|Плей-офф, 3 тур
|14 мая, воскресенье
|19:30
|Юнион СЖ
|3:0
|Генк
|29 тур
|12 марта, воскресенье
|20:30
|Генк
|1:2
|Юнион СЖ
|8 тур
|11 сентября, воскресенье
|19:30
|Юнион СЖ
|1:2
|Генк
|Группа A
|И
|В
|Н
|П
|Мячи
|Разница
|Очки
|1.
|Антверпен
|4
|3
|0
|1
|7:5
|+2
|45
|2.
|Юнион СЖ
|4
|2
|1
|1
|6:4
|+2
|45
|3.
|Генк
|4
|1
|1
|2
|5:7
|-2
|42
|4.
|Брюгге
|4
|1
|0
|3
|6:8
|-2
|33
|* - Стандард: начислено 28
Брюгге: начислено 30
Генк: начислено 38
Гент: начислено 28
Серкль Брюгге: начислено 25
Вестерло: начислено 26
Юнион СЖ: начислено 38
Антверпен: начислено 36