Введите ваш ник на сайте

Генк - Юнион СЖ

21.05.2023, Воскресенье, 19:30 мск Генк, стадион Кристал Арена Бельгия. Про-Лига, 4 тур Генк - Юнион СЖ
Бельгия. Про-Лига (2022/2023), группа A
Плей-офф, 3 тур
14 мая, воскресенье 19:30 Юнион СЖ 3:0 Генк
Бельгия. Про-Лига (2022/2023)
29 тур
12 марта, воскресенье 20:30 Генк 1:2 Юнион СЖ
8 тур
11 сентября, воскресенье 19:30 Юнион СЖ 1:2 Генк
Бельгия. Про-Лига (2021/2022)
23 тур
23 января, воскресенье 18:00 Юнион СЖ 2:1 Генк
7 тур
12 сентября, воскресенье 22:00 Генк 1:1 Юнион СЖ
Группа A И В Н П Мячи Разница Очки
1. Антверпен 4 3 0 1 7:5 +2 45
2. Юнион СЖ 4 2 1 1 6:4 +2 45
3. Генк 4 1 1 2 5:7 -2 42
4. Брюгге 4 1 0 3 6:8 -2 33
* - Стандард: начислено 28
Брюгге: начислено 30
Генк: начислено 38
Гент: начислено 28
Серкль Брюгге: начислено 25
Вестерло: начислено 26
Юнион СЖ: начислено 38
Антверпен: начислено 36
...
  • Читайте нас: 