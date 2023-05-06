Введите ваш ник на сайте

Брюгге - Юнион СЖ

06.05.2023, Суббота, 19:15 мск Брюгге, стадион Ян Брейдель Бельгия. Про-Лига, 2 тур Брюгге - Юнион СЖ
Бельгия. Про-Лига (2022/2023)
25 тур
10 февраля, пятница 22:45 Брюгге 1:1 Юнион СЖ
14 тур
22 октября, суббота 21:45 Юнион СЖ 2:2 Брюгге
Бельгия. Про-Лига (2021/2022), группа A
Плей-офф, 4 тур
11 мая, среда 21:30 Брюгге 1:0 Юнион СЖ
Плей-офф, 3 тур
8 мая, воскресенье 14:30 Юнион СЖ 0:2 Брюгге
Бельгия. Про-Лига (2021/2022)
24 тур
27 января, четверг 22:45 Брюгге 0:0 Юнион СЖ
2 тур
1 августа, воскресенье 14:30 Юнион СЖ 0:1 Брюгге
Группа A И В Н П Мячи Разница Очки
1. Антверпен 4 3 0 1 7:5 +2 45
2. Юнион СЖ 4 2 1 1 6:4 +2 45
3. Генк 4 1 1 2 5:7 -2 42
4. Брюгге 4 1 0 3 6:8 -2 33
* - Стандард: начислено 28
Брюгге: начислено 30
Генк: начислено 38
Гент: начислено 28
Серкль Брюгге: начислено 25
Вестерло: начислено 26
Юнион СЖ: начислено 38
Антверпен: начислено 36
...
  • Читайте нас: 