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Юнион СЖ - Антверпен

03.05.2023, Среда, 21:30 мск Брюссель, стадион Стад Жозеф Марьен Бельгия. Про-Лига, 1 тур Юнион СЖ - Антверпен
Бельгия. Про-Лига (2022/2023)
20 тур
15 января, воскресенье 20:30 Юнион СЖ 2:0 Антверпен
5 тур
31 августа, среда 21:30 Антверпен 4:2 Юнион СЖ
Бельгия. Про-Лига (2021/2022), группа A
Плей-офф, 6 тур
22 мая, воскресенье 17:00 Юнион СЖ 0:1 Антверпен
Плей-офф, 2 тур
1 мая, воскресенье 14:30 Антверпен 0:0 Юнион СЖ
Бельгия. Про-Лига (2021/2022)
26 тур
5 февраля, суббота 22:45 Антверпен 0:2 Юнион СЖ
9 тур
26 сентября, воскресенье 14:30 Юнион СЖ 1:2 Антверпен
Группа A И В Н П Мячи Разница Очки
1. Антверпен 4 3 0 1 7:5 +2 45
2. Юнион СЖ 4 2 1 1 6:4 +2 45
3. Генк 4 1 1 2 5:7 -2 42
4. Брюгге 4 1 0 3 6:8 -2 33
* - Стандард: начислено 28
Брюгге: начислено 30
Генк: начислено 38
Гент: начислено 28
Серкль Брюгге: начислено 25
Вестерло: начислено 26
Юнион СЖ: начислено 38
Антверпен: начислено 36
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