Генк - Брюгге

|19 тур
|8 января, воскресенье
|15:30
|Генк
|3:1
|Брюгге
|1 тур
|24 июля, воскресенье
|14:30
|Брюгге
|3:2
|Генк
|32 тур
|20 марта, воскресенье
|15:30
|Брюгге
|3:1
|Генк
|16 тур
|28 ноября, воскресенье
|15:30
|Генк
|2:3
|Брюгге
|Плей-офф, 6 тур
|23 мая, воскресенье
|19:30
|Брюгге
|1:2
|Генк
|Плей-офф, 2 тур
|7 мая, пятница
|21:45
|Генк
|3:0
|Брюгге
|21 тур
|24 января, воскресенье
|15:30
|Брюгге
|3:2
|Генк
|4 тур
|30 августа, воскресенье
|14:30
|Генк
|1:2
|Брюгге
|28 тур
|1 марта, воскресенье
|16:30
|Генк
|1:2
|Брюгге
|6 тур
|1 сентября, воскресенье
|15:30
|Брюгге
|1:1
|Генк
|28 тур
|28 февраля, воскресенье
|16:30
|Генк
|3:2
|Брюгге
|15 тур
|8 ноября, воскресенье
|20:00
|Брюгге
|1:0
|Генк
|20 тур
|21 декабря, воскресенье
|20:00
|Брюгге
|4:1
|Генк
|7 тур
|14 сентября, воскресенье
|16:30
|Генк
|1:1
|Брюгге
|25 тур
|9 февраля, воскресенье
|21:00
|Генк
|1:3
|Брюгге
|12 тур
|27 октября, воскресенье
|17:30
|Брюгге
|0:2
|Генк
|25 тур
|3 февраля, воскресенье
|17:30
|Генк
|4:1
|Брюгге
|10 тур
|7 октября, воскресенье
|20:00
|Брюгге
|1:1
|Генк
|Плей-офф, 9 тур
|10 мая, четверг
|22:30
|Генк
|1:2
|Брюгге
|Плей-офф, 1 тур
|30 марта, пятница
|22:30
|Брюгге
|2:0
|Генк
|27 тур
|26 февраля, воскресенье
|21:00
|Генк
|3:0
|Брюгге
|12 тур
|29 октября, суббота
|20:00
|Брюгге
|4:5
|Генк
|Плей-офф I, 4 тур
|20 апреля, среда
|22:30
|Генк
|3:1
|Брюгге
|25 тур
|6 февраля, воскресенье
|20:00
|Генк
|1:0
|Брюгге
|6 тур
|12 сентября, воскресенье
|20:00
|Брюгге
|2:2
|Генк
|Группа A
|И
|В
|Н
|П
|Мячи
|Разница
|Очки
|1.
|Антверпен
|4
|3
|0
|1
|7:5
|+2
|45
|2.
|Юнион СЖ
|4
|2
|1
|1
|6:4
|+2
|45
|3.
|Генк
|4
|1
|1
|2
|5:7
|-2
|42
|4.
|Брюгге
|4
|1
|0
|3
|6:8
|-2
|33
|* - Стандард: начислено 28
Брюгге: начислено 30
Генк: начислено 38
Гент: начислено 28
Серкль Брюгге: начислено 25
Вестерло: начислено 26
Юнион СЖ: начислено 38
Антверпен: начислено 36