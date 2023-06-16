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Польша - Германия

16.06.2023, Пятница, 21:45 мск Варшава, стадион Национальный стадион Товарищеские матчи. Сборные Польша - Германия
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Матч начнется в 21:45 мск
Чемпионат Европы 2016, группа C
2 тур
16 июня, четверг 22:00 Германия 0:0 Польша
Отборочные матчи к ЧЕ-2016 (2014/2015), группа D
7 тур
4 сентября, пятница 21:45 Германия 3:1 Польша
2 тур
11 октября, суббота 22:45 Польша 2:0 Германия
Товарищеские матчи. Сборные 2014

13 мая, вторник 22:45 Германия 0:0 Польша
Чемпионат Европы 2008, группа B
Групповой этап, 1 тур
8 июня, воскресенье 22:45 Германия 2:0 Польша
Чемпионат мира 2006, группа A
2 тур
14 июня, среда 23:00 Германия 1:0 Польша
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