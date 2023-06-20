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Южная Корея - Сальвадор

20.06.2023, Вторник, 14:00 мск Товарищеские матчи. Сборные Южная Корея - Сальвадор
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Матч начнется в 14:00 мск
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