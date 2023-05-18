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АЗ Алкмаар - Вест Хэм

18.05.2023, Четверг, 22:00 мск Алкмаар, стадион АФАС Штадион Трансляция: Матч! Футбол 3 Лига конференций, 1/2 финала , ответный матч АЗ Алкмаар - Вест Хэм
Первый матч: 1 - 2
Лига конференций (2022/2023)
1/2 финала
первый матч		 11 мая, четверг 22:00 Вест Хэм 2:1 АЗ Алкмаар
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