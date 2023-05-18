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Байер - Рома

18.05.2023, Четверг, 22:00 мск Леверкузен, стадион Бай-Арена Трансляция: Матч! Футбол 1 Лига Европы, 1/2 финала , ответный матч Байер - Рома
Первый матч: 0 - 1
Лига Европы (2022/2023)
1/2 финала
первый матч		 11 мая, четверг 22:00 Рома 1:0 Байер
Лига чемпионов (2015/2016), группа E
4 тур
4 ноября, среда 22:45 Рома 3:2 Байер
3 тур
20 октября, вторник 21:45 Байер 4:4 Рома
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