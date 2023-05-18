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Судьи
Главный судья:
Данни Маккели (Дордрехт)
Материалы

Севилья - Ювентус

18.05.2023, Четверг, 22:00 мск Севилья, стадион Рамон Санчес Писхуан Трансляция: Матч ТВ Лига Европы, 1/2 финала , ответный матч Севилья - Ювентус
Первый матч: 1 - 1
Лига Европы (2022/2023)
1/2 финала
первый матч		 11 мая, четверг 22:00 Ювентус 1:1 Севилья
Лига чемпионов (2016/2017), группа H
5 тур
22 ноября, вторник 22:45 Севилья 1:3 Ювентус
1 тур
14 сентября, среда 21:45 Ювентус 0:0 Севилья
Лига чемпионов (2015/2016), группа D
6 тур
8 декабря, вторник 22:45 Севилья 1:0 Ювентус
2 тур
30 сентября, среда 21:45 Ювентус 2:0 Севилья
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