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Ямайка - Гватемала

15.04.2023, Суббота, 00:00 мск Товарищеские матчи. Сборные Ямайка - Гватемала
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Матч еще не начался
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Матч еще не начался
Отборочные матчи к ЧМ-2014. КОНКАКАФ (2012/2013), группа A
5 тур
13 октября, суббота 06:00 Гватемала 2:1 Ямайка
1 тур
9 июня, суббота 05:30 Ямайка 2:1 Гватемала
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