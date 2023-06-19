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Гонконг - Таиланд

19.06.2023, Понедельник, 15:00 мск Товарищеские матчи. Сборные Гонконг - Таиланд
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Матч начнется в 15:00 мск
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