Штутгарт - Айнтрахт

|24 тур
|11 марта, суббота
|17:30
|Айнтрахт
|1:1
|Штутгарт
|7 тур
|17 сентября, суббота
|16:30
|Штутгарт
|1:3
|Айнтрахт
|24 тур
|11 марта, суббота
|17:30
|Айнтрахт
|1:1
|Штутгарт
|7 тур
|17 сентября, суббота
|16:30
|Штутгарт
|1:3
|Айнтрахт
|21 тур
|5 февраля, суббота
|17:30
|Штутгарт
|2:3
|Айнтрахт
|4 тур
|12 сентября, воскресенье
|16:30
|Айнтрахт
|1:1
|Штутгарт
|24 тур
|6 марта, суббота
|17:30
|Айнтрахт
|1:1
|Штутгарт
|7 тур
|7 ноября, суббота
|17:30
|Штутгарт
|2:2
|Айнтрахт
|27 тур
|31 марта, воскресенье
|19:00
|Айнтрахт
|3:0
|Штутгарт
|10 тур
|2 ноября, пятница
|22:30
|Штутгарт
|0:3
|Айнтрахт
|24 тур
|24 февраля, суббота
|17:30
|Штутгарт
|1:0
|Айнтрахт
|7 тур
|30 сентября, суббота
|16:30
|Айнтрахт
|2:1
|Штутгарт
|20 тур
|6 февраля, суббота
|17:30
|Айнтрахт
|2:4
|Штутгарт
|3 тур
|29 августа, суббота
|16:30
|Штутгарт
|1:4
|Айнтрахт
|26 тур
|21 марта, суббота
|17:30
|Штутгарт
|3:1
|Айнтрахт
|9 тур
|25 октября, суббота
|17:30
|Айнтрахт
|4:5
|Штутгарт
|23 тур
|2 марта, воскресенье
|20:30
|Айнтрахт
|2:1
|Штутгарт
|6 тур
|22 сентября, воскресенье
|19:30
|Штутгарт
|1:1
|Айнтрахт
|26 тур
|17 марта, воскресенье
|18:30
|Айнтрахт
|1:2
|Штутгарт
|9 тур
|28 октября, воскресенье
|18:30
|Штутгарт
|2:1
|Айнтрахт
|24 тур
|27 февраля, воскресенье
|17:30
|Айнтрахт
|0:2
|Штутгарт
|7 тур
|3 октября, воскресенье
|17:30
|Штутгарт
|1:2
|Айнтрахт
|24 тур
|27 февраля, суббота
|17:30
|Штутгарт
|2:1
|Айнтрахт
|7 тур
|26 сентября, суббота
|17:30
|Айнтрахт
|0:3
|Штутгарт
|29 тур
|25 апреля, суббота
|17:30
|Штутгарт
|2:0
|Айнтрахт
|12 тур
|9 ноября, воскресенье
|19:00
|Айнтрахт
|2:2
|Штутгарт