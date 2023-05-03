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Штутгарт - Айнтрахт

03.05.2023, Среда, 21:45 мск Штутгарт, стадион Мерседес-Бенц Арена Германия. Кубок, 1/2 финала Штутгарт - Айнтрахт
Германия. Бундеслига (2022/2023)
24 тур
11 марта, суббота 17:30 Айнтрахт 1:1 Штутгарт
7 тур
17 сентября, суббота 16:30 Штутгарт 1:3 Айнтрахт
Германия. Бундеслига (2021/2022)
21 тур
5 февраля, суббота 17:30 Штутгарт 2:3 Айнтрахт
4 тур
12 сентября, воскресенье 16:30 Айнтрахт 1:1 Штутгарт
Германия. Бундеслига (2020/2021)
24 тур
6 марта, суббота 17:30 Айнтрахт 1:1 Штутгарт
7 тур
7 ноября, суббота 17:30 Штутгарт 2:2 Айнтрахт
Германия. Бундеслига (2018/2019)
27 тур
31 марта, воскресенье 19:00 Айнтрахт 3:0 Штутгарт
10 тур
2 ноября, пятница 22:30 Штутгарт 0:3 Айнтрахт
Германия. Бундеслига (2017/2018)
24 тур
24 февраля, суббота 17:30 Штутгарт 1:0 Айнтрахт
7 тур
30 сентября, суббота 16:30 Айнтрахт 2:1 Штутгарт
Германия. Бундеслига (2015/2016)
20 тур
6 февраля, суббота 17:30 Айнтрахт 2:4 Штутгарт
3 тур
29 августа, суббота 16:30 Штутгарт 1:4 Айнтрахт
Германия. Бундеслига (2014/2015)
26 тур
21 марта, суббота 17:30 Штутгарт 3:1 Айнтрахт
9 тур
25 октября, суббота 17:30 Айнтрахт 4:5 Штутгарт
Германия. Бундеслига (2013/2014)
23 тур
2 марта, воскресенье 20:30 Айнтрахт 2:1 Штутгарт
6 тур
22 сентября, воскресенье 19:30 Штутгарт 1:1 Айнтрахт
Германия. Бундеслига (2012/2013)
26 тур
17 марта, воскресенье 18:30 Айнтрахт 1:2 Штутгарт
9 тур
28 октября, воскресенье 18:30 Штутгарт 2:1 Айнтрахт
Германия. Бундеслига (2010/2011)
24 тур
27 февраля, воскресенье 17:30 Айнтрахт 0:2 Штутгарт
7 тур
3 октября, воскресенье 17:30 Штутгарт 1:2 Айнтрахт
Германия. Бундеслига (2009/2010)
24 тур
27 февраля, суббота 17:30 Штутгарт 2:1 Айнтрахт
7 тур
26 сентября, суббота 17:30 Айнтрахт 0:3 Штутгарт
Германия. Бундеслига (2008/2009)
29 тур
25 апреля, суббота 17:30 Штутгарт 2:0 Айнтрахт
12 тур
9 ноября, воскресенье 19:00 Айнтрахт 2:2 Штутгарт
Германия. Бундеслига (2007/2008)
31 тур
3 мая, суббота 17:30 Штутгарт 4:1 Айнтрахт
14 тур
24 ноября, суббота 17:30 Айнтрахт 1:4 Штутгарт
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